25 сентября на поле стадиона в Эр-Рияде «Аль-Шабаб» примет «Аль-Холуд» в рамках 4 тура Высшей лиги Саудовской Аравии. Команды подходят к игре с разными задачами: хозяева стремятся закрепиться в середине таблицы, а гости пока только адаптируются к уровню турнира.

«Аль-Шабаб»

Старт сезона нельзя назвать однозначным: в трeх турах команда набрала 4 очка, но сумела показать качественный футбол в отдельных встречах. Особенно стоит выделить Янника Феррейру Карраско – он забил 3 гола в 4 матчах и остаeтся главным оружием в атаке. «Аль-Шабаб» демонстрирует неплохую результативность (9 голов за 5 последних игр), но нестабильность в обороне проявилась в поражении от «Аль-Халиджа» (1:4). Тем не менее домашний матч и опыт выступлений на высоком уровне позволяют хозяевам рассчитывать на успех.

«Аль-Холуд»

Новичок лиги стартовал с победы над «Дамаком» (2:1), что стало первым сигналом боеспособности команды. Джон Бакли забил дважды и выделяется как лидер атаки. Однако у «Аль-Холуда» есть серьeзные проблемы в защите – команда пропускает в каждом из последних пяти матчей, в среднем по 1.4 гола за игру. При этом атакующая линия выглядит достаточно уверенно: 7 мячей за 5 встреч – показатель, достойный для дебютанта турнира.

Факты о командах

«Аль-Шабаб»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Забивает в среднем 1.8 гола за игру (последние 5 матчей).

Карраско забил 3 гола в 4 матчах сезона.

Два сухих матча в последних трeх встречах.

«Аль-Холуд»

Забивает в 8 из 10 последних матчей.

Пропускает в 5 подряд встреч.

Средние показатели последних 5 игр: 1.4 гола забито и 1.4 пропущено.

Победа над «Дамаком» стала первой в сезоне.

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Холуд»

Сценарий игры во многом зависит от того, сможет ли «Аль-Холуд» сдержать лидеров атаки хозяев. «Аль-Шабаб» дома играет агрессивно, часто делает ставку на быстрый гол и умеет контролировать темп. Гости же показывают результативный, но уязвимый футбол, и в матче против более опытного соперника их оборона может не выдержать давления. При этом стоит учитывать, что и «Аль-Холуд» стабильно забивает, что повышает вероятность обмена голами.

Рекомендованные ставки