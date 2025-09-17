Введите ваш ник на сайте
«Копенгаген» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 18 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

17 сентября 2025 8:46
Копенгаген - Байер
18 сент. 2025, четверг 19:45 | Лига чемпионов, 1 тур
18 сентября в Копенгагене на стадионе «Паркен» состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором датский «Копенгаген» примет немецкий «Байер». Встреча обещает быть яркой и результативной: обе команды находятся в неплохой форме и предпочитают атакующий стиль.

«Копенгаген»

Датчане уверенно прошли квалификацию Лиги чемпионов, обыграв в решающем раунде «Базель» (2:0 дома и 1:1 в гостях). Команда демонстрирует сбалансированную игру, сочетая надeжную оборону и быстрые переходы в атаку. В последних пяти матчах «Копенгаген» забил 10 голов и пропустил 5. В чемпионате команда идeт нестабильно, уступив «Брондбю» (1:2), но при этом разгромив «Раннерс» (5:1). Важным фактором будет поддержка родных трибун, где «Копенгаген» обычно играет более агрессивно.

«Байер»

Леверкузенский клуб подходит к встрече в статусе фаворита. В последних пяти матчах «Байер» забил 13 голов, что подтверждает атакующую мощь команды. При этом есть проблемы в обороне – 7 пропущенных мячей за тот же период. В Бундеслиге «Байер» обыграл «Айнтрахт» (3:1) и сыграл результативную ничью с «Вердером» (3:3). Команда много атакует, но часто оставляет свободные зоны за спинами защитников, чем могут воспользоваться соперники. На выезде «Байер» тоже стабилен – 8 из 10 последних гостевых матчей в Лиге чемпионов завершались без поражений.

Факты о командах

«Копенгаген»

  • Не проигрывает в 6 матчах Лиги чемпионов подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Пропускает в 5 из 7 последних игр

«Байер»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних гостевых матчей в ЛЧ
  • В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних встречах

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
2
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
3.5
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Лига чемпионов, 4 раунд
Байер
4 : 0
27.08.2014
Копенгаген
Лига чемпионов, 4 раунд
Копенгаген
2 : 3
19.08.2014
Байер

Прогноз на матч «Копенгаген» – «Байер»

Обе команды подойдут к игре с прицелом на атаку. «Копенгаген» постарается использовать домашнее поле и быструю игру флангами, тогда как «Байер» сделает ставку на привычный агрессивный прессинг и скоростных игроков группы атаки. Оборона обеих команд допускает ошибки, поэтому велика вероятность результативной игры. Немцы выглядят фаворитом, но датчане способны навязать борьбу и забить.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Байер Копенгаген
