«Акрон» – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч Кубка России 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

15 сентября 2025 8:40
Акрон - Локомотив
16 сент. 2025, вторник 18:45 | Россия. Кубок, группа D, 4 тур
1.75
Победа «Локомотива»
16 сентября в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России встретятся «Акрон» и «Локомотив». Хозяева переживают неудачную серию и продолжают испытывать проблемы в атаке, тогда как гости стараются компенсировать собственные оборонительные провалы высокой результативностью.

«Акрон»

Самарский клуб пока не радует результатами. В Кубке России «Акрон» проиграл три последних матча, в том числе недавно уступил «Локомотиву» (0:2). Команда пропускает в каждом из девяти последних матчей, а в пяти последних встречах суммарно позволила соперникам забить 11 голов (в среднем 2.20 за игру). В атаке дела обстоят ещe хуже: всего 3 гола в пяти матчах (0.60 в среднем). Главная проблема «Акрона» – неспособность держать равновесие на протяжении всей игры, что особенно заметно против более опытных соперников.

«Локомотив»

Московский клуб, напротив, держит внушительную серию: команда не проигрывает 15 матчей подряд во всех турнирах. В Кубке России «Локо» также без побед в четырeх последних встречах, но стабильно забивает, включая все три последних матча. За пять игр команда оформила 11 голов (2.20 в среднем), но пропустила 8 (1.60 за матч). «Локомотив» играет открыто, создаeт много моментов и компенсирует огрехи в обороне атакующим потенциалом. Серия ничьих в Премьер-лиге показывает, что команда умеет вытаскивать результат даже в тяжeлых ситуациях.

Факты о командах

«Акрон»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • В среднем: 0.60 забитого и 2.20 пропущенного за 5 игр.
  • Пропускает в 9 матчах подряд.
  • В атаке нестабилен, забивает мало.

«Локомотив»

  • Не проигрывает в 15 последних матчах.
  • В среднем: 2.20 забитого и 1.60 пропущенного за 5 игр.
  • Забивает в 12 матчах подряд.
  • Пропускает в 3 последних встречах.

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
4
Забитых мячей
10
1
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 3 тур
Локомотив
2 : 0
28.08.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Акрон
1 : 4
24.05.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
3 : 2
20.07.2024
Акрон
Россия. Кубок, 1/4 финала
Акрон
1 : 1
14.03.2023
Локомотив

Прогноз на матч «Акрон» – «Локомотив»

Форма команд указывает на серьeзный перевес гостей. «Локомотив» стабильно забивает и вряд ли оставит свои ворота «сухими», учитывая проблемы в обороне. «Акрон» может рассчитывать на редкие контратаки, но при текущей форме будет тяжело навязать борьбу. Вероятен результативный матч с перевесом москвичей: они сильнее по составу и стабильнее в атаке. Оптимальны ставки на голы «Локомотива» и комбинированные тоталы.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Локомотива» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1.5 – коэффициент 1.90

1.75
Победа «Локомотива»
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Кубок Локомотив Акрон
