«Ювентус» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки на матч 16 сентября 2025 с коэффициентом 2.00

15 сентября 2025 8:27
Ювентус - Боруссия Д
16 сент. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

16 сентября в Турине на «Альянц Стэдиум» состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Ювентус» примет «Боруссию» Дортмунд. Обе команды показывают стабильные результаты на старте сезона и подходят к этой встрече в хорошей форме, что делает игру принципиальной и напряженной.

«Ювентус»

Итальянский клуб начал сезон с уверенных побед в Серии А, а последняя игра против «Интера» (4:3) показала атакующую мощь и одновременно уязвимость обороны. В пяти последних матчах «Ювентус» забил 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропустил 5. При этом команда забивает в шести матчах подряд. В Лиге чемпионов туринцы традиционно амбициозны, но имеют тенденцию пропускать – в трех последних встречах турнира им забивали соперники. Главная сила команды сейчас – сбалансированная атака, способная вскрывать даже плотные оборонительные линии.

«Боруссия» Дортмунд

Немецкий клуб также удачно стартовал: две победы в Бундеслиге с общим счетом 5:0 над «Хайденхаймом» и «Унионом» и ничья 3:3 с «Санкт-Паули». За последние пять матчей «Боруссия» забила 10 голов (средний показатель 2.00 за игру) и пропустила 5. Команда отличается высоким прессингом и активной игрой в атаке, но при этом часто оставляет пространство для соперников. Дортмундцы забивают в 11 матчах подряд, а значит, их атакующая линия находится в оптимальной форме. В Лиге чемпионов у клуба также есть проблемы с обороной: команда пропускает в четырех последних матчах турнира.

Факты о командах

«Ювентус»

  • Победа в 5 последних матчах.
  • В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).
  • Забивает в 6 матчах подряд.

«Боруссия» Дортмунд

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних игр.
  • В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).
  • Забивает в 11 матчах подряд.

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
1
2.5
В среднем за матч
0.5
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Лига чемпионов, 1/8 финала
Боруссия Д
0 : 3
18.03.2015
Ювентус
Лига чемпионов, 1/8 финала
Ювентус
2 : 1
24.02.2015
Боруссия Д

Прогноз на матч «Ювентус» – «Боруссия» Дортмунд

Матч обещает быть результативным: обе команды в атаке действуют уверенно, но в обороне регулярно допускают ошибки. «Ювентус» выглядит фаворитом за счет домашнего поля и более сбалансированной игры, однако «Боруссия» способна забить и создать напряжение до последних минут. Вероятно, игра пройдет в открытом стиле с обилием моментов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.00
  • Обе забьют – коэффициент 1.70

2.00
Победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Боруссия Д Ювентус
