16 сентября в Турине на «Альянц Стэдиум» состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Ювентус» примет «Боруссию» Дортмунд. Обе команды показывают стабильные результаты на старте сезона и подходят к этой встрече в хорошей форме, что делает игру принципиальной и напряженной.

«Ювентус»

Итальянский клуб начал сезон с уверенных побед в Серии А, а последняя игра против «Интера» (4:3) показала атакующую мощь и одновременно уязвимость обороны. В пяти последних матчах «Ювентус» забил 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропустил 5. При этом команда забивает в шести матчах подряд. В Лиге чемпионов туринцы традиционно амбициозны, но имеют тенденцию пропускать – в трех последних встречах турнира им забивали соперники. Главная сила команды сейчас – сбалансированная атака, способная вскрывать даже плотные оборонительные линии.

«Боруссия» Дортмунд

Немецкий клуб также удачно стартовал: две победы в Бундеслиге с общим счетом 5:0 над «Хайденхаймом» и «Унионом» и ничья 3:3 с «Санкт-Паули». За последние пять матчей «Боруссия» забила 10 голов (средний показатель 2.00 за игру) и пропустила 5. Команда отличается высоким прессингом и активной игрой в атаке, но при этом часто оставляет пространство для соперников. Дортмундцы забивают в 11 матчах подряд, а значит, их атакующая линия находится в оптимальной форме. В Лиге чемпионов у клуба также есть проблемы с обороной: команда пропускает в четырех последних матчах турнира.

Факты о командах

«Ювентус»

Победа в 5 последних матчах.

В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).

Забивает в 6 матчах подряд.

«Боруссия» Дортмунд

Не проигрывает в 6 из 8 последних игр.

В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).

Забивает в 11 матчах подряд.

Прогноз на матч «Ювентус» – «Боруссия» Дортмунд

Матч обещает быть результативным: обе команды в атаке действуют уверенно, но в обороне регулярно допускают ошибки. «Ювентус» выглядит фаворитом за счет домашнего поля и более сбалансированной игры, однако «Боруссия» способна забить и создать напряжение до последних минут. Вероятно, игра пройдет в открытом стиле с обилием моментов.

Рекомендованные ставки