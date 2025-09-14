15 сентября на стадионе Центральный в Гомеле состоится матч Высшей лиги Беларуси, где «Гомель» примет «Витебск». Обе команды находятся в нижней части таблицы и испытывают проблемы с результатами, что делает предстоящую встречу принципиально важной с точки зрения турнирных задач.

«Гомель»

Хозяева провели 18 матчей и набрали 19 очков, расположившись на 12-й строчке. В последних пяти встречах команда не одержала побед, что вызывает тревогу у болельщиков. Тем не менее, в каждом из четырех последних туров «Гомель» забивал, что подтверждает наличие атакующего потенциала. Евгений Барсуков продолжает оставаться ключевой фигурой в атаке, имея 5 голов в активе. В то же время у команды заметные проблемы с обороной: 8 пропущенных мячей за последние пять матчей и серия из пяти игр подряд с пропущенными голами.

«Витебск»

Гости идут на 11-й позиции с 21 очком после 20 туров. Их форма вызывает еще больше вопросов: четыре поражения подряд в лиге и крайне нестабильная оборона. «Витебск» пропустил 12 голов за последние пять встреч, что является одним из худших показателей чемпионата. В атаке команда зависит от Александра Ксенофонтова, который забил 6 голов, но этого недостаточно для стабильных результатов. При этом в последних трех матчах «Витебск» обязательно забивал, что подтверждает способность команды находить шансы впереди.

Факты о командах

«Гомель»

Не выигрывает в 5 последних матчах.

В среднем: 1.40 забитого и 1.60 пропущенного гола за 5 игр.

Забивает в 4 матчах подряд.

Пропускает в 5 последних встречах.

«Витебск»

Проиграл 4 матча подряд в Высшей лиге.

В среднем: 0.80 забитого и 2.40 пропущенных гола за 5 игр.

Забивает в 3 последних матчах.

Пропускает в 6 последних играх подряд.

Прогноз на матч «Гомель» – «Витебск»

Обе команды испытывают серьезные трудности и не могут выбраться из затяжных серий неудач. «Гомель» выглядит предпочтительнее за счет более сбалансированной игры в атаке, особенно на своем поле. «Витебск» много теряет в обороне и часто позволяет соперникам создавать моменты, что может стать решающим фактором. Матч ожидается напряженным и результативным, но с перевесом в пользу хозяев.

