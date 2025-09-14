Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гомель» – «Витебск»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 2.10

14 сентября 2025 10:19
Гомель - Витебск
15 сент. 2025, понедельник 20:55 | Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Гомеля»
Сделать ставку

15 сентября на стадионе Центральный в Гомеле состоится матч Высшей лиги Беларуси, где «Гомель» примет «Витебск». Обе команды находятся в нижней части таблицы и испытывают проблемы с результатами, что делает предстоящую встречу принципиально важной с точки зрения турнирных задач.

«Гомель»

Хозяева провели 18 матчей и набрали 19 очков, расположившись на 12-й строчке. В последних пяти встречах команда не одержала побед, что вызывает тревогу у болельщиков. Тем не менее, в каждом из четырех последних туров «Гомель» забивал, что подтверждает наличие атакующего потенциала. Евгений Барсуков продолжает оставаться ключевой фигурой в атаке, имея 5 голов в активе. В то же время у команды заметные проблемы с обороной: 8 пропущенных мячей за последние пять матчей и серия из пяти игр подряд с пропущенными голами.

«Витебск»

Гости идут на 11-й позиции с 21 очком после 20 туров. Их форма вызывает еще больше вопросов: четыре поражения подряд в лиге и крайне нестабильная оборона. «Витебск» пропустил 12 голов за последние пять встреч, что является одним из худших показателей чемпионата. В атаке команда зависит от Александра Ксенофонтова, который забил 6 голов, но этого недостаточно для стабильных результатов. При этом в последних трех матчах «Витебск» обязательно забивал, что подтверждает способность команды находить шансы впереди.

Факты о командах

«Гомель»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • В среднем: 1.40 забитого и 1.60 пропущенного гола за 5 игр.
  • Забивает в 4 матчах подряд.
  • Пропускает в 5 последних встречах.

«Витебск»

  • Проиграл 4 матча подряд в Высшей лиге.
  • В среднем: 0.80 забитого и 2.40 пропущенных гола за 5 игр.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 6 последних играх подряд.

Личные встречи
29% (6)
24% (5)
48% (10)
19
Забитых мячей
21
0.9
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
2 : 0
26.04.2025
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 1
27.10.2024
Гомель
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Гомель
1 : 2
26.07.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Гомель
0 : 0
02.06.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Гомель
1 : 0
30.09.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Витебск
1 : 1
13.05.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Гомель
4 : 1
11.09.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Витебск
0 : 0
30.04.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Витебск
1 : 2
16.09.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Гомель
1 : 2
06.05.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Гомель
1 : 3
02.12.2018
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Витебск
1 : 0
08.07.2018
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 0
16.09.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Гомель
0 : 1
10.05.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Витебск
1 : 0
28.09.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Гомель
2 : 0
30.05.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
16.10.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Гомель
2 : 2
22.07.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Витебск
1 : 0
30.04.2011
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 15 тур
Витебск
1 : 0
16.08.2009
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 2 тур
Гомель
1 : 1
12.04.2009
Витебск
Показать все

Прогноз на матч «Гомель» – «Витебск»

Обе команды испытывают серьезные трудности и не могут выбраться из затяжных серий неудач. «Гомель» выглядит предпочтительнее за счет более сбалансированной игры в атаке, особенно на своем поле. «Витебск» много теряет в обороне и часто позволяет соперникам создавать моменты, что может стать решающим фактором. Матч ожидается напряженным и результативным, но с перевесом в пользу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Гомеля» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

2.10
Победа «Гомеля»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Витебск Гомель
Другие прогнозы
14.09.2025
14:30
2.10
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов - Сочи
Победа «Крыльев Советов»
14.09.2025
15:00
1.97
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат - Актобе
Победа «Кайрата»
14.09.2025
15:00
1.65
Испания. Примера, 4 тур
Сельта - Жирона
Победа «Сельты»
14.09.2025
15:00
1.70
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Тюмень - Машук-КМВ
Победа «Тюмени» с форой (0)
14.09.2025
15:30
2.20
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря - Колос
Обе команды забьют
14.09.2025
16:00
1.42
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта - Лечче
Победа «Аталанты»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 