На старте сезона украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» приятно удивляет, а «Шахтер» уверенно подтверждает статус фаворита. В пятом туре команды встретятся в Харькове, где пройдет один из центральных матчей игрового дня.

«Металлист 1925»

Клуб после 4 туров идет на шестом месте с 7 очками. Последние результаты – впечатляющие: победы над «Рухом» (2:0) и в Кубке Украины над «Оболонью» (2:0), а также уверенная товарищеская победа 3:2. В 5 последних матчах команда отличалась 11 раз – в среднем 2.20 гола за игру. С другой стороны, «Металлист 1925» начал сезон неуверенно, проиграв «Кривбассу» и «Александрии», но затем резко прибавил.

Оборона также стала надежнее: только 5 пропущенных мячей в 5 играх. Важно, что команда забивает в 4 матчах подряд, что делает еe опасным соперником даже для лидеров.

«Шахтер»

Донецкий клуб остается одним из главных претендентов на титул, набрав 10 очков за 4 тура. В последних матчах «Шахтер» стабилен: победы над «Александрией» (2:0), «Вересом» (2:0) и ничья с «Серветтом» в Лиге Конференций.

Команда не проигрывает в 9 матчах Премьер-лиги и забивает в каждом из 6 последних поединков. В среднем – 1.40 гола за игру. При этом оборона – один из ключевых козырей: только 2 пропущенных в 5 последних встречах, в среднем 0.40 за игру.

Факты о командах

«Металлист 1925»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

В среднем за игру: 2.20 забито, 1.00 пропущено

«Шахтер»

Не проигрывает в 9 матчах подряд в Премьер-лиге

Забивает в 6 последних матчах

В среднем за игру: 1.40 забито, 0.40 пропущено

Прогноз на матч

Обе команды подходят к встрече в хорошей форме, однако уровень и стабильность «Шахтера» остаются выше. При этом атакующая форма «Металлиста 1925» и домашний фактор говорят в пользу того, что хозяева способны отличиться. «Шахтер» должен брать три очка, но матч может быть более напряженным, чем кажется на первый взгляд.

Рекомендованные ставки