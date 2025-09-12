Введите ваш ник на сайте
«Металлист 1925» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

12 сентября 2025 10:10
Металлист 1925 - Шахтер
13 сент. 2025, суббота 18:00 | Украина. Премьер-лига, 5 тур
1.75
Победа «Шахтера» и обе забьют
На старте сезона украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» приятно удивляет, а «Шахтер» уверенно подтверждает статус фаворита. В пятом туре команды встретятся в Харькове, где пройдет один из центральных матчей игрового дня.

«Металлист 1925»

Клуб после 4 туров идет на шестом месте с 7 очками. Последние результаты – впечатляющие: победы над «Рухом» (2:0) и в Кубке Украины над «Оболонью» (2:0), а также уверенная товарищеская победа 3:2. В 5 последних матчах команда отличалась 11 раз – в среднем 2.20 гола за игру. С другой стороны, «Металлист 1925» начал сезон неуверенно, проиграв «Кривбассу» и «Александрии», но затем резко прибавил.

Оборона также стала надежнее: только 5 пропущенных мячей в 5 играх. Важно, что команда забивает в 4 матчах подряд, что делает еe опасным соперником даже для лидеров.

«Шахтер»

Донецкий клуб остается одним из главных претендентов на титул, набрав 10 очков за 4 тура. В последних матчах «Шахтер» стабилен: победы над «Александрией» (2:0), «Вересом» (2:0) и ничья с «Серветтом» в Лиге Конференций.

Команда не проигрывает в 9 матчах Премьер-лиги и забивает в каждом из 6 последних поединков. В среднем – 1.40 гола за игру. При этом оборона – один из ключевых козырей: только 2 пропущенных в 5 последних встречах, в среднем 0.40 за игру.

Факты о командах

«Металлист 1925»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем за игру: 2.20 забито, 1.00 пропущено

«Шахтер»

  • Не проигрывает в 9 матчах подряд в Премьер-лиге
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем за игру: 1.40 забито, 0.40 пропущено

Личные встречи
0% (0)
20% (1)
80% (4)
1
Забитых мячей
13
0.2
В среднем за матч
2.6
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  0:7
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
2 : 0
03.12.2023
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Металлист 1925
1 : 2
29.07.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Металлист 1925
0 : 7
05.03.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Шахтер
0 : 0
23.08.2022
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Шахтер
2 : 0
13.08.2021
Металлист 1925

Прогноз на матч

Обе команды подходят к встрече в хорошей форме, однако уровень и стабильность «Шахтера» остаются выше. При этом атакующая форма «Металлиста 1925» и домашний фактор говорят в пользу того, что хозяева способны отличиться. «Шахтер» должен брать три очка, но матч может быть более напряженным, чем кажется на первый взгляд.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Шахтера» и обе забьют – коэффициент 3.40
  • «Металлист 1925» не забьет – коэффициент 1.75

1.75
Победа «Шахтера» и обе забьют
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Шахтер Металлист 1925
