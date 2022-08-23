Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Харьков
Шахтер - Харьков: обзор матча 23 августа 2022
Шахтер
23.08.2022, вторник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Харьков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Харьков
Желтая карточка
О. Очеретко
84'
79'
Замена
A. Dudik
️️️️
Д. Кравченко
78'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
А. Ременюк
Замена
О. Очеретко
️️️️
И. Петряк
76'
72'
Желтая карточка
А. Ременюк
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Д. Сикан
61'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
Г. Судаков
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
30
Невен Джурасек
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Харьков
23
Михаил Шершень
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
10
Ростислав Русин
ЦФ
11
Андрей Ременюк
ЦФ
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦФ
22
Владислав Дмитренко
ЦФ
4-1-3-2
1
Трубин
15
Михайличенко
27
Кривцов
22
Матвиенко
3
Тэйлор
27
Степаненко
27
Мудрик
10
Судаков
7
Петряк
30
Джурасек
14
Сикан
1-1-2-3
23
Шершень
9
Мартынюк
27
Кравченко
28
Габелок
19
11
Ременюк
10
Русин
14
Сикан
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
14
Сикан
7
Петряк
27
Очеретко
27
Очеретко
7
Петряк
10
Судаков
19
Бондаренко
19
Бондаренко
10
Судаков
27
Кравченко
97
97
27
Кравченко
11
Ременюк
22
Дмитренко
22
Дмитренко
11
Ременюк
Остались в запасе
Шахтер
Харьков
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Статистика матча Шахтер - Харьков
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Шахтер
Харьков
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«ЛНЗ» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига: шансы «ЛНЗ» и «Харькова» на победу в матче 11 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+