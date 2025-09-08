10 сентября на Estadio Municipal El Alto Боливия примет Бразилию в 18-м туре квалификации. Хозяева рассчитывают на высоту и дисциплину, гости – на класс и стабильность.

Боливия

17 очков после 17 туров, 8-е место. В пяти последних – 3 забитых и 8 пропущенных; атака держится на стандартах и вспышках Мигеля Терсероса (6 голов в 14 матчах). Дома команда прессингует рывками, но переход из обороны в атаку затянут, первый пас часто неточен. В позиционных атаках мало ширины и адресности в штрафной, поэтому моменты редки.

Бразилия

28 очков и 2-я позиция. Сборная не проигрывает три тура и не пропускает в квалификации три матча подряд. За последние пять – 7 забитых и 5 пропущенных; тренд – рост оборонной дисциплины при сохранении скорости в переходах. Рафинья (6/21) – главный ускоритель и исполнитель стандартов. Команда растягивает соперника, использует полупространства и быстро закрывает подбор, что сокращает чужие контратаки.

Факты о командах

Боливия

17 очков/17 туров; 8-е место

За 5 матчей: 3 забитых, 8 пропущенных

0.60 забитого и 1.60 пропущенного в среднем (последние 5)

Бразилия

28 очков; 2-е место; серия без поражений

3 «сухих» матча квалификации подряд

7 забитых за 5 игр; 1.40 в среднем

Прогноз на матч

Боливия сильнее дома по единоборствам и стандартам, но мало создаeт из позиционных атак и часто теряет мяч при первом пасе. Бразилия адаптируется к высоте ротацией темпа и шириной, вскрывая низкий блок диагоналями и набеганиями третьего. С учeтом формы гостей логичны их преимущество и сдержанный тотал: оборона набрала тонус, а хозяевам трудно доводить атаки до явных ударов. Для ставок приоритет – результат гостей и осторожный тотал, ставка против гола хозяев имеет добавочную ценность.

Рекомендованные ставки