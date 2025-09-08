Введите ваш ник на сайте
Боливия – Бразилия: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.62

08 сентября 2025 10:58
Боливия - Бразилия
10 сент. 2025, среда 02:30 | Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Победа Бразилии
Сделать ставку

10 сентября на Estadio Municipal El Alto Боливия примет Бразилию в 18-м туре квалификации. Хозяева рассчитывают на высоту и дисциплину, гости – на класс и стабильность.

Боливия

17 очков после 17 туров, 8-е место. В пяти последних – 3 забитых и 8 пропущенных; атака держится на стандартах и вспышках Мигеля Терсероса (6 голов в 14 матчах). Дома команда прессингует рывками, но переход из обороны в атаку затянут, первый пас часто неточен. В позиционных атаках мало ширины и адресности в штрафной, поэтому моменты редки.

Бразилия

28 очков и 2-я позиция. Сборная не проигрывает три тура и не пропускает в квалификации три матча подряд. За последние пять – 7 забитых и 5 пропущенных; тренд – рост оборонной дисциплины при сохранении скорости в переходах. Рафинья (6/21) – главный ускоритель и исполнитель стандартов. Команда растягивает соперника, использует полупространства и быстро закрывает подбор, что сокращает чужие контратаки.

Факты о командах

Боливия

  • 17 очков/17 туров; 8-е место
  • За 5 матчей: 3 забитых, 8 пропущенных
  • 0.60 забитого и 1.60 пропущенного в среднем (последние 5)

Бразилия

  • 28 очков; 2-е место; серия без поражений
  • 3 «сухих» матча квалификации подряд
  • 7 забитых за 5 игр; 1.40 в среднем

Личные встречи
13% (1)
13% (1)
75% (6)
2
Забитых мячей
26
0.25
В среднем за матч
3.25
1:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Боливия
1 : 0
10.09.2025
Бразилия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 1 тур
Бразилия
5 : 1
09.09.2023
Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
Боливия
0 : 4
30.03.2022
Бразилия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 1 тур
Бразилия
5 : 0
10.10.2020
Боливия
Кубок Америки, 1 тур
Бразилия
3 : 0
15.06.2019
Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
Боливия
0 : 0
05.10.2017
Бразилия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
Бразилия
5 : 0
07.10.2016
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные,
Боливия
0 : 4
06.04.2013
Бразилия
Показать все

Прогноз на матч

Боливия сильнее дома по единоборствам и стандартам, но мало создаeт из позиционных атак и часто теряет мяч при первом пасе. Бразилия адаптируется к высоте ротацией темпа и шириной, вскрывая низкий блок диагоналями и набеганиями третьего. С учeтом формы гостей логичны их преимущество и сдержанный тотал: оборона набрала тонус, а хозяевам трудно доводить атаки до явных ударов. Для ставок приоритет – результат гостей и осторожный тотал, ставка против гола хозяев имеет добавочную ценность.

Рекомендованные ставки

  • Победа Бразилии – коэффициент 1.62
  • Тотал меньше 3.0 гола – коэффициент 1.70
  • Обе не забьют (нет) – коэффициент 1.72

1.62
Победа Бразилии
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Боливия
Рекомендуем
