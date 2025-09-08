10 сентября на Estadio Municipal El Alto Боливия примет Бразилию в 18-м туре квалификации. Хозяева рассчитывают на высоту и дисциплину, гости – на класс и стабильность.
Боливия
17 очков после 17 туров, 8-е место. В пяти последних – 3 забитых и 8 пропущенных; атака держится на стандартах и вспышках Мигеля Терсероса (6 голов в 14 матчах). Дома команда прессингует рывками, но переход из обороны в атаку затянут, первый пас часто неточен. В позиционных атаках мало ширины и адресности в штрафной, поэтому моменты редки.
Бразилия
28 очков и 2-я позиция. Сборная не проигрывает три тура и не пропускает в квалификации три матча подряд. За последние пять – 7 забитых и 5 пропущенных; тренд – рост оборонной дисциплины при сохранении скорости в переходах. Рафинья (6/21) – главный ускоритель и исполнитель стандартов. Команда растягивает соперника, использует полупространства и быстро закрывает подбор, что сокращает чужие контратаки.
Факты о командах
Боливия
- 17 очков/17 туров; 8-е место
- За 5 матчей: 3 забитых, 8 пропущенных
- 0.60 забитого и 1.60 пропущенного в среднем (последние 5)
Бразилия
- 28 очков; 2-е место; серия без поражений
- 3 «сухих» матча квалификации подряд
- 7 забитых за 5 игр; 1.40 в среднем
Прогноз на матч
Боливия сильнее дома по единоборствам и стандартам, но мало создаeт из позиционных атак и часто теряет мяч при первом пасе. Бразилия адаптируется к высоте ротацией темпа и шириной, вскрывая низкий блок диагоналями и набеганиями третьего. С учeтом формы гостей логичны их преимущество и сдержанный тотал: оборона набрала тонус, а хозяевам трудно доводить атаки до явных ударов. Для ставок приоритет – результат гостей и осторожный тотал, ставка против гола хозяев имеет добавочную ценность.
Рекомендованные ставки
- Победа Бразилии – коэффициент 1.62
- Тотал меньше 3.0 гола – коэффициент 1.70
- Обе не забьют (нет) – коэффициент 1.72