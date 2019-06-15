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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Боливия
Бразилия - Боливия: обзор матча 15 июня 2019
Бразилия
15.06.2019, суббота, 03:30
Кубок Америки, группа A, 1 тур
3 : 0
Завершен
Боливия
50'
Ф. Коутиньо (П)
53'
Ф. Коутиньо
85'
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Боливия
ГОЛ! 3:0!
Эвертон
Пас отдал
Фернандиньо
85'
Замена
Виллиан
️️️️
Ришарлисон
84'
Замена
Эвертон
️️️️
Д. Нерес
81'
75'
Замена
Р. Вака
️️️️
Р. Кастро
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
67'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Фирмино
65'
64'
Замена
Л. Вака
️️️️
Э. Сааведра
59'
Замена
Д. Вайар
️️️️
Ф. Сауседо
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Р. Фирмино
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Коутиньо
50'
20'
Желтая карточка
Ф. Сауседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
17
Фернандиньо
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
5
Адриан Хусино
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
17
Марвин Бехарано
ЦЗ
8
Диего Бехарано
ЦЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
14
Рауль Кастро
ЦП
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Вильегас
Бразилия
16
Кассио
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Артур
ЦП
15
Аллан
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
18
Габриэл Жезус
ЦФ
19
Эвертон
ЦФ
Боливия
12
Рубен Кордано
ВР
23
Хавьер Рохас
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
2
Сауль Торрес
ЦЗ
5
Марио Куэльяр
ЦЗ
10
Рамиро Вака
ЦП
13
Диего Вайар
ЦП
10
Самуэль Галиндо
ЦП
15
Кристиан Арано
ЦП
0
Леонардо Вака
ПВ
5
Хосе Мария Карраско
ЦФ
18
Жилберт Альварес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Алиссон
6
Луис
3
Силва
4
Маркиньос
13
Алвес
5
Каземиро
17
Фернандиньо
11
Коутиньо
7
Нерес
20
Фирмино
9
Ришарлисон
4-4-2
1
Лампе
4
Акин
17
Бехарано
8
Бехарано
5
Хусино
6
Хустиниано
8
Сааведра
14
Кастро
20
Сауседо
9
Морено
3
Чумасеро
9
Ришарлисон
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Ришарлисон
20
Фирмино
18
Жезус
18
Жезус
20
Фирмино
7
Нерес
19
Эвертон
19
Эвертон
7
Нерес
14
Кастро
10
Вака
10
Вака
14
Кастро
8
Сааведра
0
Вака
0
Вака
8
Сааведра
20
Сауседо
13
Вайар
13
Вайар
20
Сауседо
Остались в запасе
Бразилия
Боливия
20
Лукас Пакета
АП
16
Кассио
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Артур
ЦП
15
Аллан
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
12
Рубен Кордано
ВР
23
Хавьер Рохас
ВР
2
Сауль Торрес
ЦЗ
5
Марио Куэльяр
ЦЗ
10
Самуэль Галиндо
ЦП
5
Хосе Мария Карраско
ЦФ
15
Кристиан Арано
ЦП
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Вильегас
Остались в запасе
20
Лукас Пакета
АП
16
Кассио
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Артур
ЦП
15
Аллан
ЦП
Остались в запасе
12
Рубен Кордано
ВР
23
Хавьер Рохас
ВР
2
Сауль Торрес
ЦЗ
5
Марио Куэльяр
ЦЗ
10
Самуэль Галиндо
ЦП
5
Хосе Мария Карраско
ЦФ
15
Кристиан Арано
ЦП
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Эдуардо Вильегас
Статистика матча Бразилия - Боливия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
(Корпус, Мисьонес)
Стадион:
Морумби
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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