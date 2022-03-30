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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Бразилия
Боливия - Бразилия: обзор матча 30 марта 2022
Боливия
30.03.2022, среда, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур
0 : 4
Завершен
Бразилия
24'
Л. Пакета
45'
Ришарлисон
66'
Б. Гимарайнс
90+1'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливия - Бразилия
Желтая карточка
Р. Вака
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Ришарлисон
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Вильярроэль
87'
84'
Замена
Г. Арана
️️️️
А. Теллес
77'
Замена
Родриго
️️️️
Антони
77'
Замена
Артур
️️️️
Л. Пакета
Желтая карточка
Х. Вака
73'
66'
ГОЛ! 0:3!
Б. Гимарайнс
Пас отдал
Л. Пакета
54'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
Р. Вака
️️️️
Г. Вильямиль
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Ришарлисон
Пас отдал
Антони
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пакета
Пас отдал
Б. Гимарайнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
12
Рубен Кордано
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
15
Габриэль Вильямиль
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
0
José Herrera
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
19
Хенри Вака
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
19
Антони
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
0
Fran Supayabe Alpiri
ЦЗ
5
Себастьян Рейес
ЦЗ
0
Luis Demiquel
ЦЗ
15
Франц Гонсалес
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
8
Rai Lima
ЦП
20
Джон Гарсия
АП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
0
Cesar Menacho
ЦФ
Бразилия
23
Эверсон
ВР
1
Сантос
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
22
Аугусто Фелипе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
8
Артур
ЦП
10
Родриго
ПВ
4-2-2-1
12
Кордано
17
Фернандес
2
Кинтерос
15
Вильямиль
21
Сагредо
8
Вильярроэль
0
19
Вака
19
Чура
9
Морено
4-1-1-3-1
1
Алиссон
13
Алвес
2
Милитао
4
Маркиньос
6
Теллес
17
Фабиньо
8
Гимарайнс
19
Антони
20
Пакета
11
Коутиньо
9
Ришарлисон
15
Вильямиль
10
Вака
10
Вака
15
Вильямиль
8
Вильярроэль
20
Гарсия
20
Гарсия
8
Вильярроэль
6
Теллес
6
Арана
6
Арана
6
Теллес
20
Пакета
8
Артур
8
Артур
20
Пакета
11
Коутиньо
22
Мартинелли
22
Мартинелли
11
Коутиньо
19
Антони
10
Родриго
10
Родриго
19
Антони
Остались в запасе
Боливия
Бразилия
23
Гильермо Вискарра
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
0
Fran Supayabe Alpiri
ЦЗ
5
Себастьян Рейес
ЦЗ
0
Luis Demiquel
ЦЗ
15
Франц Гонсалес
ЦП
8
Rai Lima
ЦП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
0
Cesar Menacho
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
23
Эверсон
ВР
1
Сантос
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Аугусто Фелипе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
23
Гильермо Вискарра
ВР
23
Джоан Гутьеррес
ВР
0
Fran Supayabe Alpiri
ЦЗ
5
Себастьян Рейес
ЦЗ
0
Luis Demiquel
ЦЗ
15
Франц Гонсалес
ЦП
8
Rai Lima
ЦП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
0
Cesar Menacho
ЦФ
Остались в запасе
23
Эверсон
ВР
1
Сантос
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Аугусто Фелипе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
Главный тренер
Сезар Фариас
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Боливия - Бразилия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
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