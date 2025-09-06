Введите ваш ник на сайте
«Шинник» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

06 сентября 2025 8:29
Шинник - Волга
07 сент. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Шинника» с форой (0)
Сделать ставку

7 сентября в Ярославле на стадионе «Шинник» состоится матч 9-го тура Первой лиги, в котором хозяева примут «Волгу Ульяновск». Обе команды располагаются в нижней части таблицы, но сохраняют игровую стабильность, что делает предстоящую встречу особенно важной в турнирной борьбе.

«Шинник»

Ярославцы постепенно набирают ход. Команда не проигрывает четыре тура подряд, при этом трижды набирала очки дома. Последние матчи демонстрируют улучшение в структуре игры: надeжная оборона (всего 4 пропущенных мяча за 5 туров) и упрощeнный стиль в атаке. Несмотря на скромную результативность (4 гола за 5 матчей), команда демонстрирует собранность и терпение. Особо стоит отметить успех против «Черноморца» и «Чайки», где «Шинник» продемонстрировал организованную оборону и уверенность в завершающей стадии.

«Волга Ульяновск»

Гости пребывают в схожем состоянии: 8 очков после 8 матчей, 13-я строчка и только один гол в среднем за игру. Команда нестабильна, и каждый тур приносит сюрпризы: от победы над «Арсеналом Тула» до разгрома от «Урала» (0:4). В пяти последних матчах «Волга Ульяновск» пропустила семь мячей, включая три подряд встречи, в которых оборона дала сбой. Несмотря на это, команда остаeтся опасной на стандартах и в быстрых переходах – Артур Мурза остаeтся главным действующим лицом в атаке.

Факты о командах

«Шинник»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 0.80 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 1:0 над «Черноморцем» в последнем домашнем матче
  • 12-е место после 8 туров, 9 очков

«Волга Ульяновск»

  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.80 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 2:1 над «Арсеналом Тула» – единственная за месяц
  • 13-е место после 8 туров, 8 очков

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
6
Забитых мячей
5
1.5
В среднем за матч
1.25
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Шинник
2 : 0
07.09.2025
Волга
Россия. Первая лига, 26 тур
Шинник
2 : 2
08.04.2023
Волга
Россия. Первая лига, 10 тур
Волга
1 : 1
18.09.2022
Шинник
Россия. Кубок, 1/32 финала
Волга
2 : 1
02.09.2012
Шинник

Прогноз на матч «Шинник» – «Волга Ульяновск»

Обе команды не впечатляют в атаке, но «Шинник» выглядит более сбалансированным: стабильная защита, игра дома и накопленный импульс последних матчей. «Волга Ульяновск» уязвима в обороне, особенно в гостях, что даeт «Шиннику» шансы на минимальное преимущество. В то же время, высокая вероятность низового сценария делает интересной ставку на тотал меньше.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Шинника» с форой (0) – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.72
Победа «Шинника» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Волга Шинник
