7 сентября в Ярославле на стадионе «Шинник» состоится матч 9-го тура Первой лиги, в котором хозяева примут «Волгу Ульяновск». Обе команды располагаются в нижней части таблицы, но сохраняют игровую стабильность, что делает предстоящую встречу особенно важной в турнирной борьбе.

«Шинник»

Ярославцы постепенно набирают ход. Команда не проигрывает четыре тура подряд, при этом трижды набирала очки дома. Последние матчи демонстрируют улучшение в структуре игры: надeжная оборона (всего 4 пропущенных мяча за 5 туров) и упрощeнный стиль в атаке. Несмотря на скромную результативность (4 гола за 5 матчей), команда демонстрирует собранность и терпение. Особо стоит отметить успех против «Черноморца» и «Чайки», где «Шинник» продемонстрировал организованную оборону и уверенность в завершающей стадии.

«Волга Ульяновск»

Гости пребывают в схожем состоянии: 8 очков после 8 матчей, 13-я строчка и только один гол в среднем за игру. Команда нестабильна, и каждый тур приносит сюрпризы: от победы над «Арсеналом Тула» до разгрома от «Урала» (0:4). В пяти последних матчах «Волга Ульяновск» пропустила семь мячей, включая три подряд встречи, в которых оборона дала сбой. Несмотря на это, команда остаeтся опасной на стандартах и в быстрых переходах – Артур Мурза остаeтся главным действующим лицом в атаке.

Факты о командах

«Шинник»

Не проигрывает в 4 последних матчах

В среднем: 0.80 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Победа 1:0 над «Черноморцем» в последнем домашнем матче

12-е место после 8 туров, 9 очков

«Волга Ульяновск»

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем: 0.80 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Победа 2:1 над «Арсеналом Тула» – единственная за месяц

13-е место после 8 туров, 8 очков

Прогноз на матч «Шинник» – «Волга Ульяновск»

Обе команды не впечатляют в атаке, но «Шинник» выглядит более сбалансированным: стабильная защита, игра дома и накопленный импульс последних матчей. «Волга Ульяновск» уязвима в обороне, особенно в гостях, что даeт «Шиннику» шансы на минимальное преимущество. В то же время, высокая вероятность низового сценария делает интересной ставку на тотал меньше.

Рекомендованные ставки: