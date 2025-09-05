6 сентября на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване состоится матч 5-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Армении и Португалии. Обе команды продолжают борьбу за места в финальной стадии, однако их турнирные перспективы и уровень выступлений сильно различаются.

Армения

Сборная Армении переживает тяжeлый отрезок: команда проиграла три домашних матча подряд, пропуская в среднем более трeх голов за игру. Всего за последние пять матчей команда пропустила 17 мячей – самый высокий показатель среди участников квалификации. При этом нападение действует нестабильно, хоть и забивает – 7 мячей за 5 матчей, что при общей слабости обороны выглядит неплохо.

Лидер атаки – Эдуард Сперцян, на счету которого 5 голов в 15 матчах. Он остаeтся главной надеждой команды в созидании. Однако слабая линия защиты не выдерживает даже среднего по силе давления. Последние результаты, вроде поражений от Косово (2:5) и Грузии (1:6), подчeркивают системные проблемы команды.

Португалия

Португалия подходит к матчу в хорошей форме: победы над Германией (2:1), Данией (5:2) и ничья с Испанией (2:2) в Лиге наций показывают высокий уровень подготовки. Команда забивает в среднем по два мяча за матч и побеждает в трeх последних встречах.

Атака по-прежнему строится вокруг Криштиану Роналду, который с 19 голами в 28 матчах остаeтся одним из самых результативных игроков квалификации. Однако оборона не всегда надeжна – 7 пропущенных мячей в 5 последних матчах свидетельствуют о возможности соперников поразить ворота Патрисиу.

Даже несмотря на статус фаворита, Португалия не избегает ошибок в обороне, что может позволить Армении рассчитывать на гол престижа. В остальном же гости значительно превосходят хозяев по уровню и глубине состава.

Факты о командах:

Армения

3 поражения в последних 3 домашних матчах

В среднем: 1.40 забито, 3.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 30 матчах подряд

Забивает в 3 последних матчах

Португалия

Победа в 3 последних матчах

В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 матчах подряд

Пропускает в 6 последних матчах

Прогноз на матч Армения – Португалия

Армения способна создать отдельные моменты, особенно за счeт индивидуальных действий Сперцяна, однако в обороне команда по-прежнему нестабильна. Португалия, имея мощную атаку и опытных игроков, будет контролировать игру с первых минут.

Скорее всего, гости добьются уверенной победы, но не без борьбы: текущая форма обеих команд позволяет ожидать результативный матч, где Португалия отличится минимум дважды, а Армения может рассчитывать на гол в случае ошибок соперника в защите.

Рекомендованные ставки: