Армения – Португалия: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.60

05 сентября 2025 9:35
Армения - Португалия
06 сент. 2025, суббота 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа Португалии и тотал больше 2.5
Сделать ставку

6 сентября на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване состоится матч 5-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Армении и Португалии. Обе команды продолжают борьбу за места в финальной стадии, однако их турнирные перспективы и уровень выступлений сильно различаются.

Армения

Сборная Армении переживает тяжeлый отрезок: команда проиграла три домашних матча подряд, пропуская в среднем более трeх голов за игру. Всего за последние пять матчей команда пропустила 17 мячей – самый высокий показатель среди участников квалификации. При этом нападение действует нестабильно, хоть и забивает – 7 мячей за 5 матчей, что при общей слабости обороны выглядит неплохо.

Лидер атаки – Эдуард Сперцян, на счету которого 5 голов в 15 матчах. Он остаeтся главной надеждой команды в созидании. Однако слабая линия защиты не выдерживает даже среднего по силе давления. Последние результаты, вроде поражений от Косово (2:5) и Грузии (1:6), подчeркивают системные проблемы команды.

Португалия

Португалия подходит к матчу в хорошей форме: победы над Германией (2:1), Данией (5:2) и ничья с Испанией (2:2) в Лиге наций показывают высокий уровень подготовки. Команда забивает в среднем по два мяча за матч и побеждает в трeх последних встречах.

Атака по-прежнему строится вокруг Криштиану Роналду, который с 19 голами в 28 матчах остаeтся одним из самых результативных игроков квалификации. Однако оборона не всегда надeжна – 7 пропущенных мячей в 5 последних матчах свидетельствуют о возможности соперников поразить ворота Патрисиу.

Даже несмотря на статус фаворита, Португалия не избегает ошибок в обороне, что может позволить Армении рассчитывать на гол престижа. В остальном же гости значительно превосходят хозяев по уровню и глубине состава.

Факты о командах:

Армения

  • 3 поражения в последних 3 домашних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 3.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 30 матчах подряд
  • Забивает в 3 последних матчах

Португалия

  • Победа в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 6 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
3
Забитых мячей
6
0.75
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 6 тур
Армения
2 : 3
13.06.2015
Португалия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 4 тур
Португалия
1 : 0
14.11.2014
Армения
Отборочные матчи к ЧЕ, 17 тур
Португалия
1 : 0
17.11.2007
Армения
Отборочные матчи к ЧЕ, 12 тур
Армения
1 : 1
22.08.2007
Португалия

Прогноз на матч Армения – Португалия

Армения способна создать отдельные моменты, особенно за счeт индивидуальных действий Сперцяна, однако в обороне команда по-прежнему нестабильна. Португалия, имея мощную атаку и опытных игроков, будет контролировать игру с первых минут.

Скорее всего, гости добьются уверенной победы, но не без борьбы: текущая форма обеих команд позволяет ожидать результативный матч, где Португалия отличится минимум дважды, а Армения может рассчитывать на гол в случае ошибок соперника в защите.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Португалии и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал Португалии больше 2 – коэффициент 1.60

1.60
Победа Португалии и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия Армения
