5 сентября в рамках пятого тура европейской квалификации к чемпионату мира сборная Украины примет Францию на стадионе «Городской». Ожидается один из самых интригующих матчей игрового дня: хозяева показывают уверенную домашнюю форму, в то время как французы обладают более мощным составом и остаются фаворитами даже на выезде.

Украина

Украина проводит нестабильный отрезок, в последних пяти встречах забила 9 мячей, но и пропустила 10. При этом команда отличалась результативностью – голы были в 9 из 11 предыдущих матчей. Защита вызывает опасения: Украина пропускает в 7 матчах подряд и в среднем по 2 мяча за игру. Тем не менее, на домашнем поле украинцы действуют уверенно – только одно поражение в 11 последних матчах, что позволяет рассчитывать на равную борьбу и в этом поединке.

Команда традиционно активно играет в атаке перед своими болельщиками, но часто вынуждена раскрыться, из-за чего возникает уязвимость сзади. В условиях высокого класса соперника такой подход может быть рискованным, но и даeт шансы отличиться.

Франция

Франция входит в число сильнейших сборных Европы и подтверждает это результатами. В последних пяти играх она забила 11 голов, пропустив 8 – то есть в среднем более двух голов за матч в атаке и 1.6 – в обороне. Несмотря на высокий атакующий потенциал, французы часто допускают ошибки в защите, что видно по матчам против Испании (4:5) и Италии (3:1).

Франция регулярно забивает – три результативных матча подряд, а общая статистика подтверждает: команда умеет наращивать давление, даже играя на выезде. Против такой соперной, как Украина, французы, скорее всего, будут владеть мячом, но получат сопротивление, особенно учитывая боевитость украинцев на домашнем стадионе.

Факты о командах

Украина

Не проигрывает в 10 из 11 последних матчей дома

В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 последних матчах

Забивает в 9 из 11 последних матчей

Франция

Забивает в 3 последних матчах

В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Активно играет даже на выезде

Прогноз на матч Украина – Франция

Обе команды сейчас нестабильны в обороне, но регулярно забивают. Франция – очевидный фаворит по подбору исполнителей и игровому стилю, однако Украина крайне опасна на своeм поле. Хозяева наверняка постараются сыграть активно, что приведeт к обмену голами. Франция же, несмотря на риски, способна использовать пространство и продавливать соперника благодаря большому числу атакующих решений. Учитывая высокий атакующий потенциал обеих команд и уязвимость сзади, логичным выглядит выбор ставок на результативный матч.

Рекомендованные ставки: