Украина – Франция: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

04 сентября 2025 9:31
Украина - Франция
05 сент. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют
Сделать ставку

5 сентября в рамках пятого тура европейской квалификации к чемпионату мира сборная Украины примет Францию на стадионе «Городской». Ожидается один из самых интригующих матчей игрового дня: хозяева показывают уверенную домашнюю форму, в то время как французы обладают более мощным составом и остаются фаворитами даже на выезде.

Украина

Украина проводит нестабильный отрезок, в последних пяти встречах забила 9 мячей, но и пропустила 10. При этом команда отличалась результативностью – голы были в 9 из 11 предыдущих матчей. Защита вызывает опасения: Украина пропускает в 7 матчах подряд и в среднем по 2 мяча за игру. Тем не менее, на домашнем поле украинцы действуют уверенно – только одно поражение в 11 последних матчах, что позволяет рассчитывать на равную борьбу и в этом поединке.

Команда традиционно активно играет в атаке перед своими болельщиками, но часто вынуждена раскрыться, из-за чего возникает уязвимость сзади. В условиях высокого класса соперника такой подход может быть рискованным, но и даeт шансы отличиться.

Франция

Франция входит в число сильнейших сборных Европы и подтверждает это результатами. В последних пяти играх она забила 11 голов, пропустив 8 – то есть в среднем более двух голов за матч в атаке и 1.6 – в обороне. Несмотря на высокий атакующий потенциал, французы часто допускают ошибки в защите, что видно по матчам против Испании (4:5) и Италии (3:1).

Франция регулярно забивает – три результативных матча подряд, а общая статистика подтверждает: команда умеет наращивать давление, даже играя на выезде. Против такой соперной, как Украина, французы, скорее всего, будут владеть мячом, но получат сопротивление, особенно учитывая боевитость украинцев на домашнем стадионе.

Факты о командах

Украина

  • Не проигрывает в 10 из 11 последних матчей дома
  • В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей

Франция

  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • Активно играет даже на выезде

Личные встречи
11% (1)
33% (3)
56% (5)
8
Забитых мячей
22
0.89
В среднем за матч
2.44
2:0
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Украина
1 : 1
04.09.2021
Франция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Франция
1 : 1
24.03.2021
Украина
Товарищеские матчи. Сборные,
Франция
7 : 1
07.10.2020
Украина
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Франция
3 : 0
19.11.2013
Украина
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Украина
2 : 0
15.11.2013
Франция
Чемпионат Европы, 2 тур
Украина
0 : 2
15.06.2012
Франция
Товарищеские матчи. Сборные,
Украина
1 : 4
06.06.2011
Франция
Отборочные матчи к ЧЕ, 18 тур
Украина
2 : 2
21.11.2007
Франция
Отборочные матчи к ЧЕ, 10 тур
Франция
2 : 0
02.06.2007
Украина
Показать все

Прогноз на матч Украина – Франция

Обе команды сейчас нестабильны в обороне, но регулярно забивают. Франция – очевидный фаворит по подбору исполнителей и игровому стилю, однако Украина крайне опасна на своeм поле. Хозяева наверняка постараются сыграть активно, что приведeт к обмену голами. Франция же, несмотря на риски, способна использовать пространство и продавливать соперника благодаря большому числу атакующих решений. Учитывая высокий атакующий потенциал обеих команд и уязвимость сзади, логичным выглядит выбор ставок на результативный матч.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Франция не проиграет и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.45

1.85
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Франция Украина
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 