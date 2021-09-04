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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Франция
Украина - Франция: обзор матча 04 сентября 2021
Украина
04.09.2021, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Франция
44'
Н. Шапаренко
50'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Франция
Замена
А. Зубков
️️️️
А. Ярмоленко
90'
+3
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Н. Шапаренко
90'
+1
Желтая карточка
Р. Малиновский
90'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
89'
89'
Желтая карточка
П. Кимпембе
83'
Замена
Ж. Верету
️️️️
О. Чуамени
Замена
Д. Сикан
️️️️
Р. Яремчук
82'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
В. Цыганков
82'
64'
Замена
М. Диаби
️️️️
К. Коман
64'
Замена
К. Бензема
️️️️
А. Марсьяль
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Марсьяль
ГОЛ! 1:0!
Н. Шапаренко
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Украина
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Денис Бойко
ВР
0
Виктор Корниенко
ЛЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Евгений Макаренко
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
20
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Франция
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
0
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Мусса Диаби
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Пятов
22
Матвиенко
4
Кривцов
13
Забарный
16
Миколенко
6
Степаненко
18
Тымчик
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
15
Цыганков
9
Яремчук
4-2-2-1-2
1
Льорис
24
Дюбуа
15
Зума
3
Кимпембе
3
Динь
8
Чуамени
13
Канте
14
Рабьо
6
Погба
7
Коман
11
Марсьяль
7
Гризманн
10
Шапаренко
5
Сидорчук
5
Сидорчук
10
Шапаренко
15
Цыганков
8
Малиновский
8
Малиновский
15
Цыганков
7
Ярмоленко
20
Зубков
20
Зубков
7
Ярмоленко
9
Яремчук
14
Сикан
14
Сикан
9
Яремчук
8
Чуамени
15
Верету
15
Верету
8
Чуамени
7
Коман
20
Диаби
20
Диаби
7
Коман
11
Марсьяль
19
Бензема
19
Бензема
11
Марсьяль
Остались в запасе
Украина
Франция
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Денис Бойко
ВР
0
Виктор Корниенко
ЛЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
Главный тренер
Александр Петраков
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
0
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Денис Бойко
ВР
0
Виктор Корниенко
ЛЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
0
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Украина - Франция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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