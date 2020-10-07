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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Украина
Франция - Украина: обзор матча 07 октября 2020
Франция
07.10.2020, среда, 22:10
Товарищеские матчи. Сборные
7 : 1
Завершен
Украина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Франция - Украина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
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