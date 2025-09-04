Введите ваш ник на сайте
Дания – Шотландия: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.83

04 сентября 2025 9:02
Дания - Шотландия
05 сент. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Перейти в онлайн матча
5 сентября на стадионе «Паркен» в Копенгагене состоится матч пятого тура квалификации чемпионата мира между сборными Дании и Шотландии. Обе команды находятся в хорошей форме и продолжают борьбу за выход на мировой форум. Ожидается интенсивная игра, где на первый план выйдут дисциплина, организация и реализация голевых моментов.

Дания

Сборная Дании уверенно проводит отборочную кампанию, особенно хорошо проявляя себя на домашнем стадионе. Три последние домашние встречи завершились победами, в том числе крупной викторией над Литвой (5:0) и результативной игрой против Северной Ирландии (2:1). За пять последних матчей датчане забили 10 голов и пропустили 6. Средняя результативность составляет 2 гола за игру, при этом команда регулярно допускает ошибки в обороне. Однако в ключевых матчах сборная способна минимизировать риски и навязывать сопернику свой темп. Дания забивает в четырeх матчах подряд и на «Паркене» традиционно играет уверенно.

Шотландия

Шотландцы чередуют удачные матчи с неудачными. В последних пяти встречах команда одержала три победы и дважды уступила, при этом забила 8 мячей и пропустила 7. Выездная форма выглядит стабильной: три победы в последних трeх матчах квалификации ЧМ на чужом поле говорят о хорошей организации игры в гостях. Средняя результативность составляет 1.6 гола за игру, а в защите команда пропускает 1.4 мяча. Важным фактором является то, что шотландцы стабильно забивают – в пяти из семи последних матчей. Однако оборона допускает огрехи, особенно при высокой интенсивности атаки соперника.

Факты о командах:

Дания

  • Победа в 3 последних домашних матчах
  • В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Уверенная игра на своeм стадионе

Шотландия

  • Победы в 3 последних выездных матчах квалификации ЧМ
  • В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 4 из 5 последних встреч

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
2
Забитых мячей
3
0.67
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Шотландия
2 : 0
15.11.2021
Дания
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Дания
2 : 0
01.09.2021
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Шотландия
1 : 0
29.03.2016
Дания

Прогноз на матч Дания – Шотландия

Обе сборные демонстрируют хорошую форму, особенно в атакующих действиях. Дания будет иметь преимущество за счeт домашнего поля и стабильной игры при поддержке болельщиков. Шотландия же продолжает показывать боевую готовность и, скорее всего, сумеет отличиться. Основная интрига – кто сможет реализовать свои моменты лучше. Дания выглядит предпочтительнее и имеет шансы на минимальную победу, но с высокой вероятностью матч получится результативным.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Дании – коэффициент 1.83
  • Обе забьют – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.05

Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Шотландия Дания
Рекомендуем
