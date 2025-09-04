5 сентября на стадионе «Паркен» в Копенгагене состоится матч пятого тура квалификации чемпионата мира между сборными Дании и Шотландии. Обе команды находятся в хорошей форме и продолжают борьбу за выход на мировой форум. Ожидается интенсивная игра, где на первый план выйдут дисциплина, организация и реализация голевых моментов.

Дания

Сборная Дании уверенно проводит отборочную кампанию, особенно хорошо проявляя себя на домашнем стадионе. Три последние домашние встречи завершились победами, в том числе крупной викторией над Литвой (5:0) и результативной игрой против Северной Ирландии (2:1). За пять последних матчей датчане забили 10 голов и пропустили 6. Средняя результативность составляет 2 гола за игру, при этом команда регулярно допускает ошибки в обороне. Однако в ключевых матчах сборная способна минимизировать риски и навязывать сопернику свой темп. Дания забивает в четырeх матчах подряд и на «Паркене» традиционно играет уверенно.

Шотландия

Шотландцы чередуют удачные матчи с неудачными. В последних пяти встречах команда одержала три победы и дважды уступила, при этом забила 8 мячей и пропустила 7. Выездная форма выглядит стабильной: три победы в последних трeх матчах квалификации ЧМ на чужом поле говорят о хорошей организации игры в гостях. Средняя результативность составляет 1.6 гола за игру, а в защите команда пропускает 1.4 мяча. Важным фактором является то, что шотландцы стабильно забивают – в пяти из семи последних матчей. Однако оборона допускает огрехи, особенно при высокой интенсивности атаки соперника.

Факты о командах:

Дания

Победа в 3 последних домашних матчах

В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 матчах подряд

Уверенная игра на своeм стадионе

Шотландия

Победы в 3 последних выездных матчах квалификации ЧМ

В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 4 из 5 последних встреч

Прогноз на матч Дания – Шотландия

Обе сборные демонстрируют хорошую форму, особенно в атакующих действиях. Дания будет иметь преимущество за счeт домашнего поля и стабильной игры при поддержке болельщиков. Шотландия же продолжает показывать боевую готовность и, скорее всего, сумеет отличиться. Основная интрига – кто сможет реализовать свои моменты лучше. Дания выглядит предпочтительнее и имеет шансы на минимальную победу, но с высокой вероятностью матч получится результативным.

Рекомендованные ставки: