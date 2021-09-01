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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Шотландия
Дания - Шотландия: обзор матча 01 сентября 2021
Дания
01.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 4 тур
2 : 0
Завершен
Шотландия
14'
Д. Васс
15'
Й. Меле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Шотландия
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Дамсгор
90'
+4
90'
+3
Замена
Л. Фергюсон
️️️️
Б. Гилмор
85'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
К. МакЛин
Замена
К. Нергор
️️️️
Т. Делэни
85'
Замена
М. Дарами
️️️️
А. Сков Ольсен
85'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Д. Васс
85'
71'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Ч. Адамс
Замена
Й. Винд
️️️️
Ю. Поульсен
68'
46'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
С. Маккена
ГОЛ! 2:0!
Й. Меле
Пас отдал
М. Дамсгор
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Васс
Пас отдал
П. Хейбьерг
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
15
Кристиан Нергор
ЦП
25
Андерс Кристиансен
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
15
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
2
Андерсен
4
Кьер
13
Кристенсен
5
Меле
8
Делэни
18
Васс
23
Хейбьерг
14
Дамсгор
11
Сков Ольсен
20
Поульсен
3-2-3-1-1
21
Гордон
5
Хэнли
16
Купер
16
Маккена
3
Робертсон
6
Тирни
8
Гилмор
23
МакЛин
8
МакГрегор
20
Фрейзер
10
Адамс
20
Поульсен
19
Винд
19
Винд
20
Поульсен
11
Сков Ольсен
19
Дарами
19
Дарами
11
Сков Ольсен
18
Васс
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
18
Васс
8
Делэни
15
Нергор
15
Нергор
8
Делэни
14
Дамсгор
17
Линдстрем
17
Линдстрем
14
Дамсгор
8
Гилмор
19
Фергюсон
19
Фергюсон
8
Гилмор
23
МакЛин
18
Тернбулл
18
Тернбулл
23
МакЛин
10
Адамс
11
Кристи
11
Кристи
10
Адамс
16
Маккена
9
Дайкс
9
Дайкс
16
Маккена
Остались в запасе
Дания
Шотландия
15
Маркус Ингвартсен
ЦФ
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
25
Андерс Кристиансен
ЦП
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
Остались в запасе
15
Маркус Ингвартсен
ЦФ
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
25
Андерс Кристиансен
ЦП
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Дания - Шотландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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