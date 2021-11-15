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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Дания
Шотландия - Дания: обзор матча 15 ноября 2021
Шотландия
15.11.2021, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 10 тур
2 : 0
Завершен
Дания
35'
Д. Суттар
86'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Дания
Замена
Э. Ролстон
️️️️
К. Тирни
87'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Адамс
Пас отдал
С. Армстронг
86'
81'
Замена
А. Дрейер
️️️️
Д. Васс
81'
Замена
А. Бах
️️️️
Р. Кристенсен
Замена
С. Армстронг
️️️️
Р. Кристи
80'
Замена
С. Маккена
️️️️
Э. Робертсон
79'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Б. Гилмор
74'
72'
Замена
М. Уре
️️️️
А. Корнелиус
56'
Замена
Й. Стаге
️️️️
Й. Йонссон
56'
Замена
П. Систо
️️️️
Я. Брун-Ларсен
ГОЛ! 1:0!
Д. Суттар
Пас отдал
Л. Купер
35'
21'
Желтая карточка
К. Шмейхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Райан Кристи
АП
10
Че Адамс
ЦФ
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
0
Йенс Йонссон
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
0
Джейкоб Браун
ЦФ
Дания
22
Петер Виндаль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
0
Андреас Максе
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
14
Йенс Стаге
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
0
Микаэль Уре
ЦФ
0
Эмиль Риис
ЦФ
3-2-3-1-1
21
Гордон
3
Робертсон
15
Суттар
16
Купер
6
Тирни
2
О'Доннелл
8
Гилмор
8
МакГрегор
7
МакГинн
11
Кристи
10
Адамс
3-3-1-2-1
1
Шмейхель
4
Кьер
3
Вестергор
13
Кристенсен
5
Меле
0
Йонссон
13
Кристенсен
18
Васс
11
Сков Ольсен
11
Брун-Ларсен
21
Корнелиус
3
Робертсон
16
Маккена
16
Маккена
3
Робертсон
6
Тирни
22
Ролстон
22
Ролстон
6
Тирни
11
Кристи
17
Армстронг
17
Армстронг
11
Кристи
8
Гилмор
23
МакЛин
23
МакЛин
8
Гилмор
13
Кристенсен
18
Бах
18
Бах
13
Кристенсен
0
Йонссон
14
Стаге
14
Стаге
0
Йонссон
11
Брун-Ларсен
23
Систо
23
Систо
11
Брун-Ларсен
18
Васс
20
Дрейер
20
Дрейер
18
Васс
21
Корнелиус
0
Уре
0
Уре
21
Корнелиус
Остались в запасе
Шотландия
Дания
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
0
Джейкоб Браун
ЦФ
22
Петер Виндаль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
0
Андреас Максе
ЦЗ
0
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
0
Джейкоб Браун
ЦФ
Остались в запасе
22
Петер Виндаль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
0
Андреас Максе
ЦЗ
0
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Шотландия - Дания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
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