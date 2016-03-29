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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Шотландия - Дания
Шотландия - Дания: обзор матча 29 марта 2016
Шотландия
29.03.2016, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Дания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шотландия - Дания
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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