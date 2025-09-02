3 сентября на стадионе «Труд» в Ульяновске состоится матч 8-го тура Первой лиги, в котором местный «Нефтехимик» примет «Родину». Обе команды борются за места в середине турнирной таблицы, и это будет важная встреча для обеих сторон.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» подходит к этому матчу в стабильной форме, не проигрывая в 3 последних играх и набирая 7 очков в 7 матчах. В последних играх они не всегда забивают много, но команда довольно стабильна в обороне. В атаке отличился Давид Кокоев, который забил 2 гола в 6 матчах. Проблемы в атаке у команды сохраняются – они забивают в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона у «Нефтехимика» также не идеальна, так как в последних 5 играх команда пропускает 1.20 гола за матч. Впрочем, дома они показывают неплохие результаты, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей на своем стадионе.

«Родина»

«Родина» сейчас находится в лучшей форме, чем их соперники, не проигрывая в 4 последних матчах. Они набрали 7 очков в 7 играх и занимают 12 место в таблице. В атаке у команды хорошая статистика, так как они забивают в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах. Их лучший бомбардир, Магомедхабиб Абдусаламов, с 2 голами в 4 матчах, играет важную роль в атаке. Оборона «Родины» тоже выглядит более стабильной, пропуская в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах. Несмотря на их стабильность в защите, команда имеет проблемы с выступлениями на выезде – они не выигрывают в 6 последних матчах в гостях.

Факты о командах

«Нефтехимик»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах

Победа 2:1 над «Арсеналом Тула» в последнем туре

«Родина»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах

Победа 3:0 над «Торпедо» в последнем туре

Прогноз на матч

Матч между «Нефтехимиком» и «Родиной» обещает быть конкурентным. Ожидается, что обе команды будут действовать осторожно в атаке, не рискуя слишком много. Однако «Нефтехимик», играющий дома, будет стремиться одержать победу, чтобы улучшить своe положение в турнирной таблице. В то время как «Родина» будет надеяться на стабильность своей обороны и контратаки.

В целом, можно ожидать относительно низкую результативность в матче. «Нефтехимик» не часто забивает много голов, а «Родина» продемонстрировала хорошую защиту в последних играх. Исходя из текущей формы команд, «Нефтехимик» должен иметь преимущество дома, но матч будет напряжeнным и маловероятно, что он закончится с большим количеством голов.

Рекомендованные ставки: