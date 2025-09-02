Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Нефтехимик» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 3 сентября 2025 с коэффициентом 2.00

02 сентября 2025 8:17
Нефтехимик - Родина
03 сент. 2025, среда 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Нефтехимика»
Сделать ставку

3 сентября на стадионе «Труд» в Ульяновске состоится матч 8-го тура Первой лиги, в котором местный «Нефтехимик» примет «Родину». Обе команды борются за места в середине турнирной таблицы, и это будет важная встреча для обеих сторон.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» подходит к этому матчу в стабильной форме, не проигрывая в 3 последних играх и набирая 7 очков в 7 матчах. В последних играх они не всегда забивают много, но команда довольно стабильна в обороне. В атаке отличился Давид Кокоев, который забил 2 гола в 6 матчах. Проблемы в атаке у команды сохраняются – они забивают в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах. Оборона у «Нефтехимика» также не идеальна, так как в последних 5 играх команда пропускает 1.20 гола за матч. Впрочем, дома они показывают неплохие результаты, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей на своем стадионе.

«Родина»

«Родина» сейчас находится в лучшей форме, чем их соперники, не проигрывая в 4 последних матчах. Они набрали 7 очков в 7 играх и занимают 12 место в таблице. В атаке у команды хорошая статистика, так как они забивают в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах. Их лучший бомбардир, Магомедхабиб Абдусаламов, с 2 голами в 4 матчах, играет важную роль в атаке. Оборона «Родины» тоже выглядит более стабильной, пропуская в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах. Несмотря на их стабильность в защите, команда имеет проблемы с выступлениями на выезде – они не выигрывают в 6 последних матчах в гостях.

Факты о командах

«Нефтехимик»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах
  • Победа 2:1 над «Арсеналом Тула» в последнем туре

«Родина»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах
  • Победа 3:0 над «Торпедо» в последнем туре

Личные встречи
43% (3)
0% (0)
57% (4)
10
Забитых мячей
18
1.43
В среднем за матч
2.57
3:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Нефтехимик
1 : 5
03.09.2025
Родина
Россия. Первая лига, 21 тур
Родина
0 : 3
01.12.2024
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
2 : 1
29.09.2024
Родина
Россия. Первая лига, 34 тур
Родина
3 : 0
25.05.2024
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 4
27.08.2023
Родина
Россия. Первая лига, 31 тур
Нефтехимик
1 : 5
13.05.2023
Родина
Россия. Первая лига, 15 тур
Родина
0 : 2
23.10.2022
Нефтехимик
Показать все

Прогноз на матч

Матч между «Нефтехимиком» и «Родиной» обещает быть конкурентным. Ожидается, что обе команды будут действовать осторожно в атаке, не рискуя слишком много. Однако «Нефтехимик», играющий дома, будет стремиться одержать победу, чтобы улучшить своe положение в турнирной таблице. В то время как «Родина» будет надеяться на стабильность своей обороны и контратаки.

В целом, можно ожидать относительно низкую результативность в матче. «Нефтехимик» не часто забивает много голов, а «Родина» продемонстрировала хорошую защиту в последних играх. Исходя из текущей формы команд, «Нефтехимик» должен иметь преимущество дома, но матч будет напряжeнным и маловероятно, что он закончится с большим количеством голов.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Нефтехимика» – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Ожидаемый исход – победа «Нефтехимика» с минимальным перевесом, 1:0 или 2:1.

2.00
Победа «Нефтехимика»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Родина Нефтехимик
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 