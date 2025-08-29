30 августа в Харькове состоится матч 4-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Металлист 1925» примет «Рух». Обе команды стартовали в сезоне с переменным успехом, но имеют схожую мотивацию – закрепиться в середине таблицы и набрать очки в борьбе за стабильность. Встреча обещает быть динамичной: хозяева демонстрируют сильную атаку, а гости умеют находить моменты даже в сложных матчах.

«Металлист 1925»

Команда из Харькова начала сезон ярко, особенно выделяется результативная победа над «Александрией» со счeтом 4:1. Сейчас «Металлист 1925» занимает 8-е место с 4 очками, при этом отличаясь хорошей реализацией моментов. В 5 последних матчах клуб забил 9 голов и пропустил лишь 4, что подтверждает баланс между атакой и обороной. Дома «Металлист 1925» чувствует себя уверенно и редко уступает, что создаeт дополнительное преимущество перед этим матчем.

«Рух»

Львовский коллектив идeт 10-м в таблице с 3 очками и уже успел показать как победные, так и провальные матчи. В атаке команда выглядит неплохо – 7 голов в 5 последних играх, но проблемы в обороне бросаются в глаза: 11 пропущенных за тот же период. «Рух» стабильно забивает в каждом матче, но и позволяет соперникам слишком многое. Этот фактор может сыграть ключевую роль в противостоянии с харьковчанами, которые активно используют домашние матчи для набора очков.

Факты о командах

«Металлист 1925»

Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей.

В последних 5 играх в среднем: 1.80 забитых и 0.80 пропущенных.

Победа 4:1 над «Александрией» в прошлом туре.

Забивает в 4 из 5 последних матчей.

«Рух»

Забивает в 6 последних матчах подряд.

Пропускает в 5 последних матчах.

В среднем за 5 игр: 1.40 забитых и 2.20 пропущенных.

Победа 2:1 над «СК Полтава» на старте сезона.

Прогноз на матч «Металлист 1925» – «Рух»

Матч обещает быть результативным. Обе команды показывают уязвимость в обороне, но при этом стабильно забивают. «Металлист 1925» имеет преимущество за счeт домашнего поля и более уверенной игры в последних встречах, однако «Рух» способен навязать борьбу и отметиться голом. Наиболее вероятный сценарий – открытая игра с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки