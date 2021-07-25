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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Рух
Харьков - Рух: обзор матча 25 июля 2021
Харьков
25.07.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Харьков - Рух
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
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