«Спартак» – «Сочи»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.55

29 августа 2025 8:43
Спартак - Сочи
30 авг. 2025, суббота 18:30 | Россия. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Спартака»
Сделать ставку

30 августа на «Лукойл Арене» московский «Спартак» примет «Сочи» в матче 7 тура Российской Премьер-лиги. Хозяева после удачных выступлений в Кубке России и победы в Казани над «Рубином» стремятся закрепиться в верхней части таблицы. Гости же находятся в глубоком кризисе: всего одно очко за шесть туров и последняя строчка турнирной таблицы.

«Спартак»

«Спартак» постепенно набирают форму. После ничьей с «Зенитом» и уверенной победы над «Рубином» команда показала хорошую динамику, а в Кубке России разгромила «Пари НН» 4:0. В последних пяти встречах «красно-белые» забили 11 мячей, что подтверждает рост атакующей мощи. Лидером в атаке стал Пабло Солари, забивший 3 гола в девяти матчах, но не стоит забывать и о плотной поддержке со стороны полузащитников. Проблемной зоной остаeтся оборона: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок, нередкие ошибки в позиционной защите. Тем не менее, на домашнем стадионе «Спартак» традиционно действует более уверенно и агрессивно.

«Сочи»

Южане переживают тяжелый старт сезона: одно очко за шесть туров, при этом команда пропустила уже 13 мячей за последние пять игр. Поражения от «Краснодара» (1:5) и «Балтики» (0:2) лишь подчеркнули слабость в обороне. Несмотря на это, «Сочи» забивает почти в каждом матче, и главный бомбардир Макар Чирков с двумя голами остаeтся единственным светлым пятном в атаке. Но при среднем показателе 2.6 пропущенных за игру рассчитывать на очки в Москве будет крайне сложно. Отсутствие уверенности в обороне и серия из трeх поражений делают перспективы гостей против «Спартака» мрачными.

Факты о командах

«Спартак»

  • Победа в последних двух матчах (с учeтом Кубка России)
  • В среднем: 2.20 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Побеждает «Сочи» в 3 последних домашних встречах

«Сочи»

  • 6 матчей без побед в Премьер-лиге
  • В среднем: 1.00 гол забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 19 матчах подряд
  • Забивает в 6 из 8 последних игр

Личные встречи
46% (6)
15% (2)
38% (5)
22
Забитых мячей
12
1.69
В среднем за матч
0.92
7:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Сочи
1 : 0
13.04.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1 : 0
16.09.2023
Сочи
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Спартак
2 : 0
10.02.2023
Сочи
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Сочи
1 : 1
05.11.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
3 : 0
14.08.2022
Сочи
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Сочи
3 : 0
13.12.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
1 : 2
26.08.2021
Сочи
Кубок Париматч Премьер, 1 тур
Спартак
4 : 0
11.07.2021
Сочи
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Сочи
1 : 0
12.12.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
2 : 2
09.08.2020
Сочи
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Сочи
1 : 0
11.07.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
1 : 0
13.07.2019
Сочи
Товарищеские матчи,
Спартак
7 : 1
22.06.2019
Сочи
Показать все

Прогноз на матч «Спартак» – «Сочи»

Учитывая форму обеих команд, «Спартак» имеет явное преимущество. Команда постепенно стабилизируется, демонстрируя уверенность в атаке. «Сочи» же пребывает в кризисе, регулярно ошибается в обороне и пока не может переломить неудачную серию. Вполне вероятно, что москвичи сумеют забить дважды и больше, а гости, несмотря на слабую защиту, также могут рассчитывать на гол благодаря неплохой реализации Чиркова. Ожидается результативный матч, в котором хозяева будут ближе к победе.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Спартака» – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

1.55
Победа «Спартака»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак
