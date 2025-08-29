30 августа на «Лукойл Арене» московский «Спартак» примет «Сочи» в матче 7 тура Российской Премьер-лиги. Хозяева после удачных выступлений в Кубке России и победы в Казани над «Рубином» стремятся закрепиться в верхней части таблицы. Гости же находятся в глубоком кризисе: всего одно очко за шесть туров и последняя строчка турнирной таблицы.

«Спартак»

«Спартак» постепенно набирают форму. После ничьей с «Зенитом» и уверенной победы над «Рубином» команда показала хорошую динамику, а в Кубке России разгромила «Пари НН» 4:0. В последних пяти встречах «красно-белые» забили 11 мячей, что подтверждает рост атакующей мощи. Лидером в атаке стал Пабло Солари, забивший 3 гола в девяти матчах, но не стоит забывать и о плотной поддержке со стороны полузащитников. Проблемной зоной остаeтся оборона: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок, нередкие ошибки в позиционной защите. Тем не менее, на домашнем стадионе «Спартак» традиционно действует более уверенно и агрессивно.

«Сочи»

Южане переживают тяжелый старт сезона: одно очко за шесть туров, при этом команда пропустила уже 13 мячей за последние пять игр. Поражения от «Краснодара» (1:5) и «Балтики» (0:2) лишь подчеркнули слабость в обороне. Несмотря на это, «Сочи» забивает почти в каждом матче, и главный бомбардир Макар Чирков с двумя голами остаeтся единственным светлым пятном в атаке. Но при среднем показателе 2.6 пропущенных за игру рассчитывать на очки в Москве будет крайне сложно. Отсутствие уверенности в обороне и серия из трeх поражений делают перспективы гостей против «Спартака» мрачными.

Факты о командах

«Спартак»

Победа в последних двух матчах (с учeтом Кубка России)

В среднем: 2.20 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 7 матчах подряд

Побеждает «Сочи» в 3 последних домашних встречах

«Сочи»

6 матчей без побед в Премьер-лиге

В среднем: 1.00 гол забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 19 матчах подряд

Забивает в 6 из 8 последних игр

Прогноз на матч «Спартак» – «Сочи»

Учитывая форму обеих команд, «Спартак» имеет явное преимущество. Команда постепенно стабилизируется, демонстрируя уверенность в атаке. «Сочи» же пребывает в кризисе, регулярно ошибается в обороне и пока не может переломить неудачную серию. Вполне вероятно, что москвичи сумеют забить дважды и больше, а гости, несмотря на слабую защиту, также могут рассчитывать на гол благодаря неплохой реализации Чиркова. Ожидается результативный матч, в котором хозяева будут ближе к победе.

Рекомендованные ставки