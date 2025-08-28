Введите ваш ник на сайте
«Нафтан» – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 1.80

28 августа 2025 9:04
Нафтан - Ислочь
29 авг. 2025, пятница 16:30 | Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Ислочи»
Сделать ставку

29 августа на стадионе «Атлант» «Нафтан» примет одного из лидеров сезона – «Ислочь» в рамках 20 тура Высшей лиги Беларуси. Хозяева находятся в нижней части таблицы и борются за сохранение места в элите, тогда как гости продолжают борьбу за медали и демонстрируют стабильный уровень игры. Матч обещает быть напряжeнным: «Нафтан» попытается зацепиться за очки дома, а «Ислочь» захочет продлить успешную серию.

«Нафтан»

Команда из Новополоцка располагается на 13-й строчке с 17 очками после 19 туров. В последнем туре «Нафтан» уступил «МЛ Витебск» (0:2), что вновь подтвердило проблемы в обороне. В пяти последних матчах команда забила 6 мячей, но пропустила 11, что отражает еe неустойчивую игру. Главный бомбардир Иван Грудько оформил 4 гола за сезон, но этого недостаточно для системного результата. На своeм поле «Нафтан» играет смелее, однако частые провалы в защите мешают набирать очки стабильно.

«Ислочь»

Гости, напротив, проводят сезон на высоком уровне. После 19 туров они располагаются на 4-м месте с 34 очками и всего в нескольких шагах от лидирующей группы. В прошлом туре «Ислочь» уверенно обыграла «Витебск» (3:0), продлив победную серию до трeх матчей. Команда имеет лучшую атаку чемпионата – 35 голов, а еe лидер Александр Шестюк забил уже 15 мячей в 20 встречах. При этом защита выглядит надeжно: всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх. Такой баланс атаки и обороны делает «Ислочь» одним из главных претендентов на попадание в еврокубковую зону.

Факты о командах

«Нафтан»

  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито и 2.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • Победа только в 1 из 5 последних встреч

«Ислочь»

  • Победы в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито и 0.40 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 6 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних играх

Личные встречи
11% (1)
11% (1)
78% (7)
4
Забитых мячей
18
0.44
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
3 : 0
19.04.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Ислочь
3 : 0
27.10.2024
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Нафтан
2 : 1
01.06.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 1
21.10.2023
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Нафтан
0 : 1
27.05.2023
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
26.11.2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Ислочь
0 : 0
01.07.2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Нафтан
0 : 2
30.07.2016
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь
2 : 0
01.04.2016
Нафтан
Показать все

Прогноз на матч «Нафтан» – «Ислочь»

Форма команд существенно различается. «Нафтан» продолжает бороться за выживание, однако слабая оборона регулярно подводит клуб. «Ислочь», напротив, выглядит мощно: сбалансированный состав, лидер в атаке Шестюк и стабильная защита позволяют добиваться результата даже в выездных встречах. Учитывая разницу в классе и текущую форму, фаворитом выглядит «Ислочь», которая вряд ли упустит возможность набрать три очка. Матч может получиться результативным, так как хозяева часто играют открыто, но ключевое преимущество будет на стороне гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ислочи» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Гол Александра Шестюка – коэффициент 2.30

1.80
Победа «Ислочи»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Ислочь Нафтан
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 