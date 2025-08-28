29 августа на стадионе «Атлант» «Нафтан» примет одного из лидеров сезона – «Ислочь» в рамках 20 тура Высшей лиги Беларуси. Хозяева находятся в нижней части таблицы и борются за сохранение места в элите, тогда как гости продолжают борьбу за медали и демонстрируют стабильный уровень игры. Матч обещает быть напряжeнным: «Нафтан» попытается зацепиться за очки дома, а «Ислочь» захочет продлить успешную серию.

«Нафтан»

Команда из Новополоцка располагается на 13-й строчке с 17 очками после 19 туров. В последнем туре «Нафтан» уступил «МЛ Витебск» (0:2), что вновь подтвердило проблемы в обороне. В пяти последних матчах команда забила 6 мячей, но пропустила 11, что отражает еe неустойчивую игру. Главный бомбардир Иван Грудько оформил 4 гола за сезон, но этого недостаточно для системного результата. На своeм поле «Нафтан» играет смелее, однако частые провалы в защите мешают набирать очки стабильно.

«Ислочь»

Гости, напротив, проводят сезон на высоком уровне. После 19 туров они располагаются на 4-м месте с 34 очками и всего в нескольких шагах от лидирующей группы. В прошлом туре «Ислочь» уверенно обыграла «Витебск» (3:0), продлив победную серию до трeх матчей. Команда имеет лучшую атаку чемпионата – 35 голов, а еe лидер Александр Шестюк забил уже 15 мячей в 20 встречах. При этом защита выглядит надeжно: всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх. Такой баланс атаки и обороны делает «Ислочь» одним из главных претендентов на попадание в еврокубковую зону.

Факты о командах

«Нафтан»

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.20 забито и 2.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 3 последних матчах подряд

Победа только в 1 из 5 последних встреч

«Ислочь»

Победы в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.80 забито и 0.40 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 6 последних матчах

Не пропускает в 3 последних играх

Прогноз на матч «Нафтан» – «Ислочь»

Форма команд существенно различается. «Нафтан» продолжает бороться за выживание, однако слабая оборона регулярно подводит клуб. «Ислочь», напротив, выглядит мощно: сбалансированный состав, лидер в атаке Шестюк и стабильная защита позволяют добиваться результата даже в выездных встречах. Учитывая разницу в классе и текущую форму, фаворитом выглядит «Ислочь», которая вряд ли упустит возможность набрать три очка. Матч может получиться результативным, так как хозяева часто играют открыто, но ключевое преимущество будет на стороне гостей.

