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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Нафтан
Ислочь - Нафтан: обзор матча 27 октября 2024
Ислочь
27.10.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Нафтан
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Статистика матча Ислочь - Нафтан
2
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0
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2
3
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
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