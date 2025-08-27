Введите ваш ник на сайте
«Локомотив» – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.65

27 августа 2025 8:37
Локомотив - Акрон
28 авг. 2025, четверг 19:30 | Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Локомотива» и обе забьют
Сделать ставку

28 августа на «РЖД Арене» в Москве состоится матч 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Для хозяев это возможность закрепить лидерство в группе и продлить серию успешных матчей, а для гостей – шанс вновь проявить характер, как в недавнем поединке против ЦСКА.

«Локомотив»

Москвичи подходят к встрече в отличной форме. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и стабильно показывает высокую результативность. В последних 5 играх «Локомотив» забил 13 голов, что составляет в среднем 2.60 за матч. Особенно показательны победы над «Спартаком» (4:2) и «Пари НН» (3:2), где атакующая линия демонстрировала агрессивность и разнообразие в завершении атак. В то же время оборона остаeтся уязвимой – 8 пропущенных мячей за этот же период и регулярные ошибки в позиционной игре. Важным фактором является домашний стадион: «Локомотив» на «РЖД Арене» играет с напором и нередко добивается крупного преимущества.

«Акрон»

Гости не могут похвастаться стабильностью, однако остаются крайне неприятным соперником для команд уровня РПЛ. В последних 5 играх они забили 5 мячей и пропустили 8. В Кубке России «Акрон» удивил, выбив ЦСКА после серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти), что подчeркивает боевой дух коллектива. При этом в чемпионате команда испытывает трудности – поражения от ЦСКА

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
8
Забитых мячей
4
2.67
В среднем за матч
1.33
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Акрон
1 : 4
24.05.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
3 : 2
20.07.2024
Акрон
Россия. Кубок, 1/4 финала
Акрон
1 : 1
14.03.2023
Локомотив
(1:3) и «Оренбурга» (1:2) подтвердили проблемы в обороне. В среднем за матч «Акрон» забивает 1 гол и пропускает 1.60, что делает их уязвимыми против соперников с сильной атакой. Впрочем, в 9 последних встречах команда неизменно поражала ворота соперников, а значит, есть шанс отличиться и в Москве.

Факты о командах

«Локомотив»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 8 играх подряд
  • В среднем 2.60 гола за матч в последних 5 встречах
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Акрон»

  • Забивает в 9 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних игр
  • В среднем 1.00 гола забито и 1.60 пропущено за матч
  • Прошeл ЦСКА в Кубке России, обыграв в серии пенальти

Прогноз на матч «Локомотив» – «Акрон»

Ожидается динамичная встреча с преимуществом хозяев. «Локомотив» обладает более мощной атакой, которая регулярно реализует моменты, а «Акрон», несмотря на проблемы в обороне, способен забить благодаря своей серии результативных игр. Наиболее вероятный сценарий – победа «Локомотива» с обменом голами. У москвичей достаточно аргументов, чтобы уверенно обыграть соперника, но гости не должны уйти с поля без забитого мяча.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Локомотива» и обе забьют – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2 голов – коэффициент 1.80

1.65
Победа «Локомотива» и обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Акрон Локомотив
Рекомендуем
