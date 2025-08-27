28 августа на «РЖД Арене» в Москве состоится матч 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Для хозяев это возможность закрепить лидерство в группе и продлить серию успешных матчей, а для гостей – шанс вновь проявить характер, как в недавнем поединке против ЦСКА.

«Локомотив»

Москвичи подходят к встрече в отличной форме. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и стабильно показывает высокую результативность. В последних 5 играх «Локомотив» забил 13 голов, что составляет в среднем 2.60 за матч. Особенно показательны победы над «Спартаком» (4:2) и «Пари НН» (3:2), где атакующая линия демонстрировала агрессивность и разнообразие в завершении атак. В то же время оборона остаeтся уязвимой – 8 пропущенных мячей за этот же период и регулярные ошибки в позиционной игре. Важным фактором является домашний стадион: «Локомотив» на «РЖД Арене» играет с напором и нередко добивается крупного преимущества.

«Акрон»

Гости не могут похвастаться стабильностью, однако остаются крайне неприятным соперником для команд уровня РПЛ. В последних 5 играх они забили 5 мячей и пропустили 8. В Кубке России «Акрон» удивил, выбив ЦСКА после серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти), что подчeркивает боевой дух коллектива. При этом в чемпионате команда испытывает трудности – поражения от ЦСКА

Факты о командах

«Локомотив»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 8 играх подряд

В среднем 2.60 гола за матч в последних 5 встречах

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Акрон»

Забивает в 9 последних матчах

Пропускает в 6 последних игр

В среднем 1.00 гола забито и 1.60 пропущено за матч

Прошeл ЦСКА в Кубке России, обыграв в серии пенальти

(1:3) и «Оренбурга» (1:2) подтвердили проблемы в обороне. В среднем за матч «Акрон» забивает 1 гол и пропускает 1.60, что делает их уязвимыми против соперников с сильной атакой. Впрочем, в 9 последних встречах команда неизменно поражала ворота соперников, а значит, есть шанс отличиться и в Москве.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Акрон»

Ожидается динамичная встреча с преимуществом хозяев. «Локомотив» обладает более мощной атакой, которая регулярно реализует моменты, а «Акрон», несмотря на проблемы в обороне, способен забить благодаря своей серии результативных игр. Наиболее вероятный сценарий – победа «Локомотива» с обменом голами. У москвичей достаточно аргументов, чтобы уверенно обыграть соперника, но гости не должны уйти с поля без забитого мяча.

Рекомендованные ставки