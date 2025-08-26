27 августа на «Ростов Арене» состоится матч третьего тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Динамо Махачкала». Обе команды в последних встречах испытывают трудности в атаке и обороне, что делает предстоящую игру особенно напряжeнной. «Ростов» старается преодолеть спад и вернуть уверенность, в то время как «Динамо Махачкала» всe ещe ищет стабильность после поражений в Премьер-лиге.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина проводит нестабильный отрезок. В последних пяти матчах «Ростов» забил лишь 5 голов и пропустил 9. В Кубке России клуб проиграл трижды подряд, включая матч с «Пари НН» (0:1). Несмотря на неудачи, у ростовчан есть потенциал в атаке: в трeх последних играх в Кубке команда стабильно забивает, что указывает на способность находить моменты даже в неудачных встречах. В среднем «Ростов» забивает 1 мяч за игру, однако оборона остаeтся слабым местом: 1,8 пропущенного в среднем за матч.

«Динамо Махачкала»

Клуб из Дагестана в последних матчах также демонстрирует нестабильность. В пяти последних играх команда забила всего 3 гола, пропустив при этом 8. Единственным светлым пятном стал кубковый матч против «Спартака», завершившийся серией пенальти, где «Динамо» удалось пройти дальше после ничьей 1:1. В Премьер-лиге же команда потерпела поражения от «Зенита» (0:4) и «Пари НН» (0:2). Средние показатели скромны: 0,6 гола забито и 1,6 пропущено за игру. «Динамо Махачкала» регулярно пропускает, что значительно осложняет задачу набора очков.

Факты о командах

«Ростов»

Проигрывает в 3 последних матчах Кубка России.

В среднем: 1.00 забитого и 1.80 пропущенного (последние 5 игр).

Обязательно забивает в 3 последних кубковых матчах.

Пропускает в 3 последних встречах подряд.

«Динамо Махачкала»

Пропускает в 4 последних матчах.

В среднем: 0.60 забитого и 1.60 пропущенного (последние 5 игр).

Забивает в 3 последних кубковых встречах.

Победа над «Спартаком» в серии пенальти стала ключевым успехом.

Прогноз на матч «Ростов» – «Динамо Махачкала»

С учeтом статистики, матч обещает быть упорным, но без высокой результативности. «Ростов» показывает чуть более уверенную игру в атаке, что может стать определяющим фактором в противостоянии. «Динамо Махачкала» старается играть строго в обороне, однако проблемы в защите и низкая результативность в атаке серьeзно снижают шансы гостей. Оптимальным сценарием выглядит победа хозяев с минимальным преимуществом, при этом матч вряд ли станет сверхрезультативным.

Рекомендованные ставки