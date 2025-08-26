Введите ваш ник на сайте
«Ростов» – «Динамо Махачкала»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.85

26 августа 2025 8:11
Ростов - Динамо Мх
27 авг. 2025, среда 20:45 | Россия. Кубок, группа C, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Ростова»
Сделать ставку

27 августа на «Ростов Арене» состоится матч третьего тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Динамо Махачкала». Обе команды в последних встречах испытывают трудности в атаке и обороне, что делает предстоящую игру особенно напряжeнной. «Ростов» старается преодолеть спад и вернуть уверенность, в то время как «Динамо Махачкала» всe ещe ищет стабильность после поражений в Премьер-лиге.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина проводит нестабильный отрезок. В последних пяти матчах «Ростов» забил лишь 5 голов и пропустил 9. В Кубке России клуб проиграл трижды подряд, включая матч с «Пари НН» (0:1). Несмотря на неудачи, у ростовчан есть потенциал в атаке: в трeх последних играх в Кубке команда стабильно забивает, что указывает на способность находить моменты даже в неудачных встречах. В среднем «Ростов» забивает 1 мяч за игру, однако оборона остаeтся слабым местом: 1,8 пропущенного в среднем за матч.

«Динамо Махачкала»

Клуб из Дагестана в последних матчах также демонстрирует нестабильность. В пяти последних играх команда забила всего 3 гола, пропустив при этом 8. Единственным светлым пятном стал кубковый матч против «Спартака», завершившийся серией пенальти, где «Динамо» удалось пройти дальше после ничьей 1:1. В Премьер-лиге же команда потерпела поражения от «Зенита» (0:4) и «Пари НН» (0:2). Средние показатели скромны: 0,6 гола забито и 1,6 пропущено за игру. «Динамо Махачкала» регулярно пропускает, что значительно осложняет задачу набора очков.

Факты о командах

«Ростов»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Кубка России.
  • В среднем: 1.00 забитого и 1.80 пропущенного (последние 5 игр).
  • Обязательно забивает в 3 последних кубковых матчах.
  • Пропускает в 3 последних встречах подряд.

«Динамо Махачкала»

  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • В среднем: 0.60 забитого и 1.60 пропущенного (последние 5 игр).
  • Забивает в 3 последних кубковых встречах.
  • Победа над «Спартаком» в серии пенальти стала ключевым успехом.

Личные встречи
0% (0)
100% (2)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
0.5
В среднем за матч
0.5
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо Мх
1 : 1
24.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
0 : 0
22.09.2024
Динамо Мх

Прогноз на матч «Ростов» – «Динамо Махачкала»

С учeтом статистики, матч обещает быть упорным, но без высокой результативности. «Ростов» показывает чуть более уверенную игру в атаке, что может стать определяющим фактором в противостоянии. «Динамо Махачкала» старается играть строго в обороне, однако проблемы в защите и низкая результативность в атаке серьeзно снижают шансы гостей. Оптимальным сценарием выглядит победа хозяев с минимальным преимуществом, при этом матч вряд ли станет сверхрезультативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ростова» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.95

1.85
Победа «Ростова»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Динамо Мх Ростов
