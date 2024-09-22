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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо Мх
Ростов - Динамо Мх: обзор матча 22 сентября 2024
Ростов
22.09.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мх
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Динамо Мх
Замена
И. Азнауров
️️️️
Роналдо
87'
87'
Замена
К. Зинович
️️️️
А. Гаджиев
87'
Замена
Я. Джапо
️️️️
С. Кагермазов
Замена
М. Мохеби
️️️️
А. Сутормин
76'
75'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
Т. Сундуков
71'
Желтая карточка
Д. Табидзе
67'
Желтая карточка
А. Гаджиев
66'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
Г. Агаларов
66'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
М. Хоссейннеджад
Замена
Х. Байрамян
️️️️
К. Щетинин
63'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Е. Голенков
63'
Замена
Г. Игнатов
️️️️
И. Вахания
46'
1'
Желтая карточка
З. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-4-2-1
71
Одоевский
87
Лангович
55
Осипенко
3
Сако
40
Вахания
5
Саравия
15
Глебов
11
Сутормин
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
3-2-2-2-1
1
Волк
5
Табидзе
13
Кагермазов
77
Сундуков
17
Пальцев
4
Шумахов
10
Хоссейннеджад
22
Юсупов
70
Гаджиев
47
Глушков
25
Агаларов
40
Вахания
67
Игнатов
67
Игнатов
40
Вахания
69
Голенков
18
Кучаев
18
Кучаев
69
Голенков
10
Щетинин
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Щетинин
7
Роналдо
73
Азнауров
73
Азнауров
7
Роналдо
11
Сутормин
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Сутормин
13
Кагермазов
17
Джапо
17
Джапо
13
Кагермазов
77
Сундуков
72
Сандрачук
72
Сандрачук
77
Сундуков
70
Гаджиев
19
Зинович
19
Зинович
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
17
Касинтура
17
Касинтура
25
Агаларов
Остались в запасе
Ростов
Динамо Мх
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Ростов - Динамо Мх
3
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
13
Офсайды
1
1
Количество передач
544
331
Сейвы
2
5
Точность передач %
75
62
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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