В рамках 22-го тура Премьер-лиги Казахстана «Актобе» на своем поле принимает «Жетысу». Хозяева продолжают борьбу за место в верхней части таблицы, а гости сосредоточены на том, чтобы удержаться подальше от зоны вылета. Оба коллектива показывают нестабильные результаты, однако именно «Актобе» считается фаворитом встречи за счет класса и поддержки своих трибун.

«Актобе»

Клуб из Актобе идeт на 4-й позиции с 36 очками и сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубковую зону. Однако команда испытывает серьeзные проблемы в обороне: за последние 5 матчей пропустила 10 мячей. При этом атака действует не столь результативно – всего 5 голов за тот же отрезок. На прошлой неделе «Актобе» смог одержать домашнюю победу над «Окжетпесом» (2:1), но в целом выступления в июле и августе сопровождались поражениями от «Жениса» (0:2) и «Елимая» (1:2). Лидер атак Жайро Жан имеет на счету 7 голов и остаeтся главным козырем команды в передней линии.

«Жетысу»

Гости находятся на 10-й строчке с 20 очками и ведут борьбу за сохранение комфортной дистанции от зоны вылета. Игра «Жетысу» характеризуется крайне скромными показателями в атаке – всего 3 забитых мяча за 5 последних матчей. При этом оборона пропустила 6 голов за тот же промежуток, что не выглядит катастрофично, но также не позволяет команде набирать очки стабильно. Последние результаты включают домашние ничьи с «Атырау» (0:0) и победу над «Тураном» (1:0), но на выезде команда традиционно испытывает трудности. Лучший бомбардир Дмитрий Шмидт забил лишь дважды, что подчеркивает слабость атаки.

Факты о командах

«Актобе»

Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних пяти встречах

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру

Пропускает в пяти последних матчах подряд

Забивает в 8 последних матчах против «Жетысу»

«Жетысу»

Забивает в среднем 0.60 гола за игру за последние пять матчей

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Не отличается стабильностью на выезде

Победил всего в двух последних выездных матчах за два месяца

Прогноз на матч «Актобе» – «Жетысу»

Форма «Актобе» далека от идеала, но команда располагает более качественным составом и обязана использовать преимущество домашнего поля. «Жетысу» играет слабо в атаке и редко забивает больше одного гола, что снижает их шансы на положительный результат. При этом оборона хозяев нестабильна, и есть риск, что гости смогут создать несколько моментов. Ожидается, что «Актобе» будет владеть инициативой, и при должной реализации шансов хозяева должны взять три очка.

