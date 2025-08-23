Введите ваш ник на сайте
«Актобе» – «Жетысу»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.55

23 августа 2025 9:04
Актобе - Жетысу
24 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Актобе»
Сделать ставку

В рамках 22-го тура Премьер-лиги Казахстана «Актобе» на своем поле принимает «Жетысу». Хозяева продолжают борьбу за место в верхней части таблицы, а гости сосредоточены на том, чтобы удержаться подальше от зоны вылета. Оба коллектива показывают нестабильные результаты, однако именно «Актобе» считается фаворитом встречи за счет класса и поддержки своих трибун.

«Актобе»

Клуб из Актобе идeт на 4-й позиции с 36 очками и сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубковую зону. Однако команда испытывает серьeзные проблемы в обороне: за последние 5 матчей пропустила 10 мячей. При этом атака действует не столь результативно – всего 5 голов за тот же отрезок. На прошлой неделе «Актобе» смог одержать домашнюю победу над «Окжетпесом» (2:1), но в целом выступления в июле и августе сопровождались поражениями от «Жениса» (0:2) и «Елимая» (1:2). Лидер атак Жайро Жан имеет на счету 7 голов и остаeтся главным козырем команды в передней линии.

«Жетысу»

Гости находятся на 10-й строчке с 20 очками и ведут борьбу за сохранение комфортной дистанции от зоны вылета. Игра «Жетысу» характеризуется крайне скромными показателями в атаке – всего 3 забитых мяча за 5 последних матчей. При этом оборона пропустила 6 голов за тот же промежуток, что не выглядит катастрофично, но также не позволяет команде набирать очки стабильно. Последние результаты включают домашние ничьи с «Атырау» (0:0) и победу над «Тураном» (1:0), но на выезде команда традиционно испытывает трудности. Лучший бомбардир Дмитрий Шмидт забил лишь дважды, что подчеркивает слабость атаки.

Факты о командах

«Актобе»

  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних пяти встречах
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает в пяти последних матчах подряд
  • Забивает в 8 последних матчах против «Жетысу»

«Жетысу»

  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру за последние пять матчей
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Не отличается стабильностью на выезде
  • Победил всего в двух последних выездных матчах за два месяца

Личные встречи
39% (9)
35% (8)
26% (6)
36
Забитых мячей
27
1.57
В среднем за матч
1.17
5:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Жетысу
2 : 1
25.05.2025
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Актобе
3 : 0
15.09.2024
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Жетысу
2 : 1
28.04.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Актобе
2 : 2
29.10.2023
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Жетысу
0 : 1
04.03.2023
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
2 : 0
26.09.2021
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Жетысу
1 : 5
09.05.2021
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
5 : 0
18.08.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Актобе
1 : 2
03.08.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Жетысу
1 : 1
18.05.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
2 : 3
25.08.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
1 : 2
21.07.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
1 : 1
09.05.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Жетысу
1 : 1
02.06.2016
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Актобе
3 : 2
09.04.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Жетысу
1 : 1
27.06.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Актобе
2 : 0
19.04.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Жетысу
1 : 0
01.06.2014
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Актобе
1 : 0
09.04.2014
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Жетысу
0 : 0
14.06.2013
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Актобе
1 : 1
14.04.2013
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Жетысу
1 : 1
01.07.2012
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Актобе
4 : 0
25.03.2012
Жетысу
Показать все

Прогноз на матч «Актобе» – «Жетысу»

Форма «Актобе» далека от идеала, но команда располагает более качественным составом и обязана использовать преимущество домашнего поля. «Жетысу» играет слабо в атаке и редко забивает больше одного гола, что снижает их шансы на положительный результат. При этом оборона хозяев нестабильна, и есть риск, что гости смогут создать несколько моментов. Ожидается, что «Актобе» будет владеть инициативой, и при должной реализации шансов хозяева должны взять три очка.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Актобе» – коэффициент 1.55
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.55
Победа «Актобе»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Актобе
18+
  • Читайте нас: 