Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо Минск» – «Славия-Мозырь»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.70

23 августа 2025 9:12
Динамо Мн - Славия-Мозырь
24 авг. 2025, воскресенье 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе забьют
Сделать ставку

24 августа на стадионе в Минске состоится центральный поединок 19-го тура Высшей лиги, где местное «Динамо Минск» примет «Славию-Мозырь». Матч важен для турнирной борьбы, ведь хозяева идут третьими, а гости занимают вторую строчку, опережая динамовцев на шесть очков. Ожидается напряжeнная и принципиальная встреча, где результат напрямую повлияет на расстановку сил в верхней части таблицы.

«Динамо Минск»

Минчане в последних турах показывают переменчивую форму. Убедительная победа над «Торпедо-БелАЗ» (4:0) подчеркнула атакующий потенциал команды, где отличился Мустафа Джиме, уже забивший четыре мяча в чемпионате. Однако поражения в еврокубках от «Эгнатии» выявили проблемы в игре против более организованных соперников. В пяти последних матчах «Динамо» забил 8 голов и пропустил 6, что демонстрирует нестабильность в обороне. Особенно заметно, что минчане часто пропускают даже при контроле мяча, что может сыграть ключевую роль против атакующей «Славии». Тем не менее дома «Динамо» традиционно силeн и не проигрывает в 8 из 9 последних встреч.

«Славия-Мозырь»

Команда идeт в чемпионате на впечатляющем ходу: в 10 последних матчах Высшей лиги «Славия» не проигрывала, а также неизменно забивала. Андрей Соловей остаeтся ключевой фигурой атаки – 10 голов в 20 матчах подтверждают его лидерство в линии нападения. В пяти последних встречах «Славия» оформила 9 голов и пропустила лишь 3, что отражает баланс между атакой и защитой. Важно отметить, что команда играет надeжно в обороне: в среднем 0.6 пропущенного за матч – один из лучших показателей в лиге. Сейчас «Славия» выглядит мощнее в плане уверенности и стабильности.

Факты о командах

«Динамо Минск»

  • Победа в 2 последних официальных матчах
  • В среднем 1.60 забитого и 1.20 пропущенного гола за 5 игр
  • Не проигрывает в 8 из 9 домашних встреч
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Славия-Мозырь»

  • Не проигрывает 13 матчей подряд
  • В среднем 1.80 забитого и 0.60 пропущенного за 5 игр
  • Обязательно забивает в 10 последних турах
  • В последних 5 матчах 9 забитых и всего 3 пропущенных

Личные встречи
58% (14)
29% (7)
13% (3)
37
Забитых мячей
17
1.54
В среднем за матч
0.71
4:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
13.04.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
26.05.2024
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
2 : 2
13.08.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
02.04.2023
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Динамо Мн
0 : 0
21.08.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
09.04.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
28.11.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Динамо Мн
4 : 0
04.07.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
08.11.2020
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Динамо Мн
1 : 0
13.06.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
30.10.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
1 : 0
31.03.2019
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Динамо Мн
0 : 0
22.10.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
04.06.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
27.11.2016
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо Мн
1 : 0
03.07.2016
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо Мн
2 : 0
26.10.2015
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Славия-Мозырь
2 : 4
22.06.2015
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
3 : 2
11.08.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
0 : 0
17.05.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 2
27.10.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
11.06.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо Мн
3 : 1
01.04.2012
Славия-Мозырь
Показать все

Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Славия-Мозырь»

Сравнивая показатели команд, можно отметить: «Динамо» уверенно играет дома, но нестабильно в защите, тогда как «Славия» демонстрирует более надeжный и системный футбол. Ожидается напряжeнная встреча, где хозяева будут стремиться атаковать, но оборона гостей способна сдержать натиск. С высокой вероятностью обе команды отличатся, однако гостям удастся увезти минимум ничью благодаря лучшей организации игры и серии без поражений.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.70
  • Ничья – коэффициент 3.40
  • Славия Мозырь не проиграет – коэффициент 1.85

1.70
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Динамо Мн
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 