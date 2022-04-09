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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Динамо Мн
Славия-Мозырь - Динамо Мн: обзор матча 09 апреля 2022
Славия-Мозырь
09.04.2022, суббота, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
11
Эммануэль Эссого
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
9
Андрей Кобет
ЦП
16
Данила Сокол
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
14
Антон Путило
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
27
Владимир Есин
ЛВ
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Динамо Мн
23
Никита Наумов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
99
Ориньо
ЦФ
3-2-5
44
Тимонюк
44
Шестиловский
11
Эссого
6
Дрош
9
Кобет
10
Альшаник
96
Потороча
11
Ловец
8
Барсуков
28
Бугулов
3-4-1-2
1
Хаткевич
67
Бегунов
3
Швецов
5
Виллиам
24
Вакулич
19
Гречихо
7
Быков
17
Бахар
9
Валенчич
14
Путило
25
Ложкин
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Динамо Мн
27
Владимир Есин
ЛВ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
47
Михаил Козлов
ОП
23
Никита Наумов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
99
Ориньо
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
47
Михаил Козлов
ОП
23
Никита Наумов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
99
Ориньо
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Славия-Мозырь - Динамо Мн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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