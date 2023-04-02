Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Динамо Мн
Славия-Мозырь - Динамо Мн: обзор матча 02 апреля 2023
Славия-Мозырь
02.04.2023, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Мн
38'
В. Морозов
67'
В. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Динамо Мн
90'
+3
Желтая карточка
А. Вакулич
90'
+1
Замена
А. Вакулич
️️️️
В. Морозов
Замена
А. Антилевский
️️️️
С. Тихоновский
78'
78'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
Н. Демченко
72'
Замена
Д. Бакич
️️️️
В. Хващинский
Замена
В. Полоз
️️️️
Е. Барсуков
69'
67'
ГОЛ! 0:2!
В. Морозов
65'
Желтая карточка
В. Калинин
Замена
А. Шалашников
️️️️
В. Жук
40'
38'
ГОЛ! 0:1!
В. Морозов
Пас отдал
А. Рылач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
18
Владислав Жук
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
15
Олег Евдокимов
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
8
Никита Демченко
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Владислав Морозов
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Славия-Мозырь
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
52
Егор Кресс
ЦП
13
Владислав Полоз
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Абдул Бандаого
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
3-3-1-2
16
Сокол
12
Иванов
18
Мельников
19
Руцкий
18
Жук
26
Тихоновский
6
Дрош
8
Барсуков
34
Петренко
9
Кобет
4-2-2-2
21
Лапоухов
5
Калинин
66
Политевич
3
Швецов
99
Ориньо
15
Евдокимов
7
Быков
2
Рылач
8
Демченко
10
Хващинский
9
Морозов
18
Жук
50
Шалашников
50
Шалашников
18
Жук
8
Барсуков
13
Полоз
13
Полоз
8
Барсуков
26
Тихоновский
11
Антилевский
11
Антилевский
26
Тихоновский
9
Морозов
24
Вакулич
24
Вакулич
9
Морозов
8
Демченко
82
Никифоренко
82
Никифоренко
8
Демченко
10
Хващинский
7
Бакич
7
Бакич
10
Хващинский
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Динамо Мн
8
Игорь Костров
ЦП
52
Егор Кресс
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Абдул Бандаого
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
8
Игорь Костров
ЦП
52
Егор Кресс
ЦП
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Абдул Бандаого
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Славия-Мозырь - Динамо Мн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Юность
Новости команд
Все
Славия-Мозырь
Динамо Мн
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Славии-Мозыря» и «Барановичей» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+