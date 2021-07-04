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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Славия-Мозырь
Динамо Мн - Славия-Мозырь: обзор матча 04 июля 2021
Динамо Мн
04.07.2021, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
11'
А. Путило
42'
А. Мбенг
62'
А. Мбенг
66'
А. Мбенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Славия-Мозырь
Замена
Р. Давискиба
️️️️
А. Путило
80'
78'
Замена
M. Stojanović
️️️️
A. Raevskiy
Замена
И. Бахар
️️️️
А. Мбенг
73'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
В. Ложкин
73'
69'
Замена
В. Полоз
️️️️
Y. Nedashkovskiy
ГОЛ! 4:0!
А. Мбенг
66'
65'
Замена
D. Tetteh
️️️️
И. Руцкий
ГОЛ! 3:0!
А. Мбенг
Пас отдал
А. Бацула
62'
Замена
Ж. По
️️️️
В. Климович
57'
56'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
А. Альшаник
Желтая карточка
Н. Наумов
48'
ГОЛ! 2:0!
А. Мбенг
Пас отдал
А. Бацула
42'
32'
Желтая карточка
K. Pavlyuchek
28'
Желтая карточка
Y. Nedashkovskiy
ГОЛ! 1:0!
А. Путило
Пас отдал
А. Селява
11'
9'
Желтая карточка
A. Raevskiy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
14
Антон Путило
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
0
I. Shabanov
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
13
Владислав Полоз
ПВ
14
Alexander Dygun
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
33
Marko Stojanović
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
4-1-2-3
1
Хаткевич
29
Бацула
6
Динга
23
Наумов
3
Матвейчик
8
Селява
14
Путило
7
Быков
17
Климович
25
Ложкин
11
Мбенг
3-2-4
16
44
Тимонюк
0
0
19
Руцкий
16
11
Мельников
8
Барсуков
7
Нар
0
25
Ложкин
8
Латыхов
8
Латыхов
25
Ложкин
11
Мбенг
17
Бахар
17
Бахар
11
Мбенг
14
Путило
37
Давискиба
37
Давискиба
14
Путило
17
Климович
97
По
97
По
17
Климович
0
13
Полоз
13
Полоз
0
0
33
33
0
10
Альшаник
78
Якушевич
78
Якушевич
10
Альшаник
19
Руцкий
70
70
19
Руцкий
Остались в запасе
Динамо Мн
Славия-Мозырь
5
Владислав Калинин
ЦЗ
26
Денис Шпаковский
ВР
47
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Душан Бакич
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
14
Alexander Dygun
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
5
Владислав Калинин
ЦЗ
26
Денис Шпаковский
ВР
47
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Душан Бакич
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
14
Alexander Dygun
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Динамо Мн - Славия-Мозырь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
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