23 августа на стадионе «Миллернтор» «Санкт-Паули» примет дортмундскую «Боруссию» в рамках первого тура чемпионата Германии. Обе команды находятся в разных игровых состояниях: хозяева после неудачного старта будут стремиться доказать конкурентоспособность, а гости продолжают демонстрировать мощную серию побед.

«Санкт-Паули»

Команда вышла в Бундеслигу с серьeзными ожиданиями, но дебютная игра против «Бохума» завершилась поражением 0:2. При этом последние товарищеские матчи и кубковая встреча показали, что клуб способен создавать моменты и результативно действовать впереди. За пять предыдущих игр «Санкт-Паули» забил 9 мячей, при этом пропустив всего 3. Такой баланс указывает на стабильную работу в обороне и умение находить голевые возможности. Однако в матчах Бундеслиги коллектив не может победить уже пять туров подряд, что создаeт психологическое давление. Дополнительный риск – серия пропусков в трeх последних матчах чемпионата.

«Боруссия Д»

Дортмундцы подходят к старту сезона в отличной форме. Победа над «Хольштайн Килем» (3:0) и уверенная серия из пяти побед подряд в Бундеслиге демонстрируют мощь атакующей линии. В последних пяти матчах «Боруссия Д» забила 15 голов – в среднем по три за игру. При этом команда часто позволяет соперникам забивать: 8 пропущенных мячей в тех же пяти встречах и регулярные провалы в обороне. Ключевой фактор – стабильность на выезде: в семи из девяти последних гостевых игр в чемпионате дортмундцы не проигрывали. В атаке команда действует агрессивно и результативно, что ставит соперника под постоянное давление.

Факты о командах

«Санкт-Паули»

Поражение 0:2 от «Бохума» в первом туре

Не может выиграть в 5 последних матчах Бундеслиги

Забито 9 голов в последних 5 играх

Пропущено 3 мяча за тот же период

«Боруссия Д»

5 побед подряд в Бундеслиге

Забивает в 8 последних матчах турнира

15 голов за 5 игр (в среднем 3 за встречу)

Пропущено 8 мячей за 5 матчей

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Боруссия Д»

Форма «Боруссии» на старте сезона выглядит значительно сильнее: атакующая линия действует уверенно, а голевая серия продолжается. «Санкт-Паули» может использовать слабые стороны обороны дортмундцев, но в целом разница в классе и опыте очевидна. Хозяева способны забить при поддержке трибун, но основное давление будет идти от гостей, которые в последние недели регулярно забивают по два и более мячей. Наиболее логичным прогнозом выглядит победа дортмундской команды при высокой вероятности результативного матча.

