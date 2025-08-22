Введите ваш ник на сайте
«Санкт-Паули» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.65

22 августа 2025 9:07
Санкт-Паули - Боруссия Д
23 авг. 2025, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
1.65
Победа «Боруссии Д»
23 августа на стадионе «Миллернтор» «Санкт-Паули» примет дортмундскую «Боруссию» в рамках первого тура чемпионата Германии. Обе команды находятся в разных игровых состояниях: хозяева после неудачного старта будут стремиться доказать конкурентоспособность, а гости продолжают демонстрировать мощную серию побед.

«Санкт-Паули»

Команда вышла в Бундеслигу с серьeзными ожиданиями, но дебютная игра против «Бохума» завершилась поражением 0:2. При этом последние товарищеские матчи и кубковая встреча показали, что клуб способен создавать моменты и результативно действовать впереди. За пять предыдущих игр «Санкт-Паули» забил 9 мячей, при этом пропустив всего 3. Такой баланс указывает на стабильную работу в обороне и умение находить голевые возможности. Однако в матчах Бундеслиги коллектив не может победить уже пять туров подряд, что создаeт психологическое давление. Дополнительный риск – серия пропусков в трeх последних матчах чемпионата.

«Боруссия Д»

Дортмундцы подходят к старту сезона в отличной форме. Победа над «Хольштайн Килем» (3:0) и уверенная серия из пяти побед подряд в Бундеслиге демонстрируют мощь атакующей линии. В последних пяти матчах «Боруссия Д» забила 15 голов – в среднем по три за игру. При этом команда часто позволяет соперникам забивать: 8 пропущенных мячей в тех же пяти встречах и регулярные провалы в обороне. Ключевой фактор – стабильность на выезде: в семи из девяти последних гостевых игр в чемпионате дортмундцы не проигрывали. В атаке команда действует агрессивно и результативно, что ставит соперника под постоянное давление.

Факты о командах

«Санкт-Паули»

  • Поражение 0:2 от «Бохума» в первом туре
  • Не может выиграть в 5 последних матчах Бундеслиги
  • Забито 9 голов в последних 5 играх
  • Пропущено 3 мяча за тот же период

«Боруссия Д»

  • 5 побед подряд в Бундеслиге
  • Забивает в 8 последних матчах турнира
  • 15 голов за 5 игр (в среднем 3 за встречу)
  • Пропущено 8 мячей за 5 матчей

Личные встречи
17% (1)
0% (0)
83% (5)
4
Забитых мячей
13
0.67
В среднем за матч
2.17
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Германия. Бундеслига, 24 тур
Санкт-Паули
0 : 2
01.03.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
2 : 1
18.10.2024
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1/8 финала
Санкт-Паули
2 : 1
18.01.2022
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
0 : 3
28.10.2014
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
2 : 0
19.02.2011
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 6 тур
Санкт-Паули
1 : 3
25.09.2010
Боруссия Д
Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Боруссия Д»

Форма «Боруссии» на старте сезона выглядит значительно сильнее: атакующая линия действует уверенно, а голевая серия продолжается. «Санкт-Паули» может использовать слабые стороны обороны дортмундцев, но в целом разница в классе и опыте очевидна. Хозяева способны забить при поддержке трибун, но основное давление будет идти от гостей, которые в последние недели регулярно забивают по два и более мячей. Наиболее логичным прогнозом выглядит победа дортмундской команды при высокой вероятности результативного матча.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Боруссии Д» – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.65
Победа «Боруссии Д»
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Боруссия Д Санкт-Паули
18+
