«Черноморец» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.72

22 августа 2025 8:51
Черноморец - Енисей
23 авг. 2025, суббота 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
1.72
Победа «Черноморца» с форой (0)
В рамках 6 тура Первой лиги состоится важный матч между «Черноморцем» и «Енисеем», который пройдет 23 августа на стадионе «Центральный». Оба клуба переживают тяжелый старт сезона и находятся в зоне вылета, имея по два очка после пяти туров. «Черноморец» пока идет на 17 месте, «Енисей» – на 18. Обе команды отчаянно нуждаются в первой победе, чтобы начать подниматься в таблице.

«Черноморец»

После неплохого старта в виде ничьих с «Родиной» и «Соколом», команда постепенно стала проседать. В последних трех турах она уступила «Арсеналу Тула», «Уралу» и «Факелу», пропуская в каждом матче. За пять игр текущего сезона «Черноморец» забил 5 мячей и пропустил 8, при этом в последних семи матчах подряд не знает побед, а в восьми кряду пропускает минимум один гол. Ярким лучом в этой тьме остается Саид Алиев – с двумя мячами он лучший бомбардир клуба. Однако общее качество игры оставляет желать лучшего: слишком много позиционных провалов и низкий КПД в завершающей стадии.

«Енисей»

Команда провела идентичный старт сезону, но еe форма выглядит ещe более тревожно. Ничьи с «Арсеналом» и «Ротором» – всe, чем может похвастать «Енисей» в пяти турах. Остальные встречи были проиграны, включая домашние поражения от «СКА Хабаровска» и «Чайки» с общим счeтом 1:5. Забив всего 3 мяча и пропустив 9, «Енисей» демонстрирует худшую разницу мячей среди аутсайдеров. При этом команда крайне нестабильна в обороне: за пять туров она лишь раз сыграла на ноль. Средняя результативность нападения – 0.6 гола за матч – также указывает на серьезные проблемы с креативом.

Факты о командах

«Черноморец»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах.
  • Пропускает в 8 играх подряд.
  • В среднем забивает 1.0 гола за матч, пропускает – 1.6.

«Енисей»

  • Не побеждает в 8 матчах кряду.
  • В 7 из 9 матчей команда пропускала голы.
  • Средняя результативность – 0.6 гола за игру, пропущенные – 1.8.

Личные встречи
38% (3)
13% (1)
50% (4)
9
Забитых мячей
10
1.13
В среднем за матч
1.25
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 27 тур
Енисей
0 : 3
06.04.2025
Черноморец
Россия. Первая лига, 10 тур
Черноморец
2 : 1
14.09.2024
Енисей
Россия. Первая лига, 33 тур
Черноморец
0 : 2
18.05.2024
Енисей
Россия. Первая лига, 11 тур
Енисей
3 : 1
23.09.2023
Черноморец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Черноморец
0 : 1
05.10.2022
Енисей
Россия. ФНЛ, 43 тур
Енисей
2 : 1
20.04.2012
Черноморец
Россия. ФНЛ, 36 тур
Черноморец
1 : 1
27.10.2011
Енисей
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
0 : 1
17.06.2011
Черноморец
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды явно переживают глубокий игровой кризис. У «Черноморца» чуть стабильнее оборона и ярче выделяется атакующий лидер, тогда как «Енисей» в последних матчах показывает серьезные структурные проблемы. Несмотря на слабую форму, хозяева поля выглядят предпочтительнее за счет более сбалансированной игры и поддержки своих трибун. Однако нестабильность обеих сторон не позволяет ожидать результативного футбола: скорее всего, матч получится напряжeнным и осторожным, с минимумом голевых моментов. Нулевая ничья или победа одной из команд с разницей в один мяч – наиболее вероятный сценарий. Учитывая фактор домашних стен и чуть лучшую форму, «Черноморец» выглядит фаворитом в борьбе за первую победу в сезоне.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Черноморца» с форой (0) – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65

1.72
Победа «Черноморца» с форой (0)
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Енисей Черноморец
