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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Енисей
Черноморец - Енисей: обзор матча 14 сентября 2024
Черноморец
14.09.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
30'
М. Ширяев (АГ)
74'
Е. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Енисей
Замена
Д. Фомин
️️️️
М. Уридия
90'
+4
84'
Замена
А. Батырев
️️️️
А. Масловский
Замена
А. Антонов
️️️️
Е. Иванов
76'
ГОЛ! 2:0!
Е. Иванов
74'
68'
Замена
М. Лайкин
️️️️
Т. Шипунов
64'
Желтая карточка
А. Масловский
Замена
Р. Фищенко
️️️️
И. Енин
63'
Замена
М. Мусалов
️️️️
О. Красильниченко
62'
45'
Желтая карточка
А. Чуканов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Ширяев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Фролкин
3
Красильниченко
5
Стежко
4
Кумбурович
2
Черов
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
18
Родионов
18
Гурченко
25
Уридия
3-1-3-3
23
Антипин
96
Рукас
12
Ширяев
33
Масловский
90
Ломакин
19
Тихонов
7
Чуканов
87
Мазурин
9
Савельев
20
Шипунов
23
Ушатов
3
Красильниченко
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Красильниченко
25
Уридия
17
Фомин
17
Фомин
25
Уридия
35
Енин
6
Фищенко
6
Фищенко
35
Енин
8
Иванов
77
Антонов
77
Антонов
8
Иванов
20
Шипунов
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Шипунов
33
Масловский
6
Батырев
6
Батырев
33
Масловский
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
Тихонов
Остались в запасе
Черноморец
Енисей
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Черноморец - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Виталий Жолобов (Волжский)
Александр Павлов (Саратов)
Резервный судья:
Виталий Молдован (Краснодар)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Рудольф Исаков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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