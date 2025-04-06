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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Черноморец
Енисей - Черноморец: обзор матча 06 апреля 2025
Енисей
06.04.2025, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 27 тур
0 : 3
Завершен
Черноморец
62'
Г. Гузина
69'
Р. Акбашев
89'
В. Стежко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Черноморец
89'
ГОЛ! 0:3!
В. Стежко
Замена
А. Белем
️️️️
А. Канаплин
86'
78'
Замена
И. Енин
️️️️
Е. Иванов
78'
Замена
А. Антонов
️️️️
Г. Гузина
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
77'
73'
Замена
А. Хабалов
️️️️
М. Мусалов
69'
ГОЛ! 0:2!
Р. Акбашев
62'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гузина
Желтая карточка
А. Ломакин
61'
59'
Замена
М. Уридия
️️️️
О. Ланин
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
М. Тихонов
58'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Окладников
58'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Батырев
58'
Желтая карточка
А. Канаплин
21'
17'
Желтая карточка
О. Ланин
Желтая карточка
К. Ушатов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
6
Амир Батырев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
64
Олег Ланин
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Енисей
99
Андрей Сорокин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
7
Андреа Чуканов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
3-2-3-2
23
Антипин
33
Масловский
96
Рукас
3
Цесь
40
Бавин
90
Ломакин
6
Батырев
23
Ушатов
44
Тихонов
8
Канаплин
75
Окладников
3-4-2-1
25
Солдатенко
17
Фомин
5
Стежко
44
Милич
71
Мастерной
21
Горелов
64
Ланин
5
Мусалов
99
Акбашев
8
Иванов
30
Гузина
6
Батырев
7
Чуканов
7
Чуканов
6
Батырев
8
Канаплин
9
Белем
9
Белем
8
Канаплин
75
Окладников
11
Долгов
11
Долгов
75
Окладников
44
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
44
Тихонов
8
Иванов
35
Енин
35
Енин
8
Иванов
30
Гузина
77
Антонов
77
Антонов
30
Гузина
5
Мусалов
15
Хабалов
15
Хабалов
5
Мусалов
64
Ланин
25
Уридия
25
Уридия
64
Ланин
Остались в запасе
Енисей
Черноморец
99
Андрей Сорокин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Заур Тарба
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
99
Андрей Сорокин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Заур Тарба
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Енисей - Черноморец
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Помощники судьи:
Максим Белокур (Владивосток)
Дмитрий Маликов (Новоалтайск)
Резервный судья:
Артем Петренко (Новосибирск)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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