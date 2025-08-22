Шестой тур Первой лиги России подарит интересное противостояние между «КАМАЗом» и «Уфой». Матч пройдeт 23 августа на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Хозяева продолжают демонстрировать мощную атакующую игру, тогда как гости всe ещe находятся в поисках оптимальной формы. «КАМАЗ» входит в число лидеров чемпионата, а «Уфа» – в нижней половине таблицы, что создаeт явный дисбаланс в турнирной ситуации и может повлиять на ход встречи.

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» уверенно начал сезон и после пяти туров располагается на третьем месте с 10 очками. Команда показывает яркий атакующий футбол: 9 голов за 5 игр – лучший результат в лиге. Форвард Давид Караев находится в отличной форме, забив уже 4 мяча. Коллектив стабильно забивает – в 12 последних матчах турнира он неизменно поражает ворота соперников. Однако оборона остаeтся уязвимой: пропущено 6 голов за последние 5 матчей и хотя бы один мяч в каждой из последних 9 игр.

«Уфа»

«Уфа» пока не может найти стабильность. С 5 очками команда занимает 11 место в таблице, забив всего дважды за последние пять матчей. С атакой у коллектива серьeзные проблемы: средний показатель – всего 0.4 гола за игру. В защите ситуация лучше – 3 пропущенных мяча за 5 встреч. Команда старается играть прагматично, но отсутствие ярко выраженного лидера и креативных решений в атаке сказывается на результате.

Факты о командах

«КАМАЗ»

Забивает в 12 последних матчах Первой лиги

Пропускает в 9 последних матчах турнира

Лучшая атака в лиге – 9 голов в 5 матчах

Средняя результативность – 1.80 гола за игру

«Уфа»

Забила 2 гола в 5 последних матчах

Пропустила 3 гола за 5 игр

Средняя результативность – 0.40 гола за игру

Среднее число пропущенных – 0.60 за матч

Прогноз на матч

Судя по текущей форме, «КАМАЗ» выглядит явным фаворитом. Команда демонстрирует отличную атаку, а «Уфа» напротив – испытывает сложности с реализацией моментов. Даже с учeтом нестабильной обороны хозяев, «Уфе» будет трудно забить, учитывая их низкую результативность. При поддержке домашних трибун и хорошем темпе атаки «КАМАЗ» имеет хорошие шансы на очередную победу. Вероятность захода ставки оценивается около 68%.

Рекомендованные ставки