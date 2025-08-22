Введите ваш ник на сайте
«КАМАЗ» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.68

22 августа 2025 8:17
КАМАЗ - Уфа
23 авг. 2025, суббота 17:30 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа «КАМАЗа»
Сделать ставку

Шестой тур Первой лиги России подарит интересное противостояние между «КАМАЗом» и «Уфой». Матч пройдeт 23 августа на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Хозяева продолжают демонстрировать мощную атакующую игру, тогда как гости всe ещe находятся в поисках оптимальной формы. «КАМАЗ» входит в число лидеров чемпионата, а «Уфа» – в нижней половине таблицы, что создаeт явный дисбаланс в турнирной ситуации и может повлиять на ход встречи.

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» уверенно начал сезон и после пяти туров располагается на третьем месте с 10 очками. Команда показывает яркий атакующий футбол: 9 голов за 5 игр – лучший результат в лиге. Форвард Давид Караев находится в отличной форме, забив уже 4 мяча. Коллектив стабильно забивает – в 12 последних матчах турнира он неизменно поражает ворота соперников. Однако оборона остаeтся уязвимой: пропущено 6 голов за последние 5 матчей и хотя бы один мяч в каждой из последних 9 игр.

«Уфа»

«Уфа» пока не может найти стабильность. С 5 очками команда занимает 11 место в таблице, забив всего дважды за последние пять матчей. С атакой у коллектива серьeзные проблемы: средний показатель – всего 0.4 гола за игру. В защите ситуация лучше – 3 пропущенных мяча за 5 встреч. Команда старается играть прагматично, но отсутствие ярко выраженного лидера и креативных решений в атаке сказывается на результате.

Факты о командах

«КАМАЗ»

  • Забивает в 12 последних матчах Первой лиги
  • Пропускает в 9 последних матчах турнира
  • Лучшая атака в лиге – 9 голов в 5 матчах
  • Средняя результативность – 1.80 гола за игру

«Уфа»

  • Забила 2 гола в 5 последних матчах
  • Пропустила 3 гола за 5 игр
  • Средняя результативность – 0.40 гола за игру
  • Среднее число пропущенных – 0.60 за матч

Личные встречи
25% (1)
25% (1)
50% (2)
4
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
1.25
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 26 тур
КАМАЗ
1 : 0
29.03.2025
Уфа
Россия. Первая лига, 17 тур
Уфа
2 : 1
02.11.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 32 тур
Уфа
1 : 0
20.05.2023
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
2 : 2
29.10.2022
Уфа

Прогноз на матч

Судя по текущей форме, «КАМАЗ» выглядит явным фаворитом. Команда демонстрирует отличную атаку, а «Уфа» напротив – испытывает сложности с реализацией моментов. Даже с учeтом нестабильной обороны хозяев, «Уфе» будет трудно забить, учитывая их низкую результативность. При поддержке домашних трибун и хорошем темпе атаки «КАМАЗ» имеет хорошие шансы на очередную победу. Вероятность захода ставки оценивается около 68%.

Рекомендованные ставки

  • Победа «КАМАЗа» – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «КАМАЗа» больше 1.5 – коэффициент 2.15

Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Уфа КАМАЗ
18+
