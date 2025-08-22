Введите ваш ник на сайте
«Динамо» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.70

22 августа 2025 8:24
Динамо - Пари НН
23 авг. 2025, суббота 20:45 | Россия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Динамо»
Сделать ставку

В 6 туре Российской Премьер-лиги «Динамо» сыграет на домашней ВТБ Арене с «Пари НН». Обе команды в начале сезона не радуют стабильностью и очками, но именно предстоящая встреча может стать переломной как для хозяев, так и для гостей. «Динамо» вновь разочаровало болельщиков результатом против ЦСКА, а «Пари НН», несмотря на недавнюю победу, по-прежнему находится в зоне вылета. На фоне текущей формы и статистики матч обещает быть напряжeнным.

«Динамо»

После пяти туров «Динамо» располагается на 11 строчке, набрав всего 5 очков. Команда явно переживает кризис: в последних трeх матчах Премьер-лиги «бело-голубые» не знают побед и пропускают в каждом из них. Последние два поражения – от ЦСКА (1:3) и «Краснодара» (0:4 в Кубке) – поставили под сомнение оборонительную устойчивость коллектива. В последних пяти матчах команда пропустила 11 голов – более двух в среднем за игру. При этом атакующий потенциал в лице Сергеева (3 гола в 7 матчах) не даeт совсем опустить руки: «Динамо» забивает стабильно, но этого недостаточно на фоне слабой обороны.

«Пари НН»

Гости располагаются на 15 месте в таблице с 3 очками. Несмотря на тяжeлое положение, клуб недавно обыграл «Динамо Махачкала» со счeтом 2:0, продемонстрировав надeжную игру в обороне. «Пари НН» забил 5 мячей и пропустил столько же в последних пяти играх, что говорит о некотором балансе, пусть и на фоне нестабильных результатов. Боселли продолжает быть ключевой фигурой в атаке команды, имея на счету 3 гола. Но выездная форма вызывает тревогу – три поражения подряд на выезде в Премьер-лиге ставят под сомнение их шансы в Москве.

Факты о командах

«Динамо»

  • Не может победить в 3 последних матчах РПЛ
  • Пропускает в 5 играх подряд
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за матч в последних 5 играх
  • Не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей РПЛ

«Пари НН»

  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах РПЛ
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч в последних 5 играх
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч за тот же период
  • Победа в последнем туре над «Динамо Махачкала» (2:0)

Личные встречи
57% (8)
36% (5)
7% (1)
27
Забитых мячей
14
1.93
В среднем за матч
1
4:3
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Пари НН
1 : 1
12.04.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
3 : 1
09.11.2024
Пари НН
Товарищеские матчи,
Динамо
0 : 0
08.09.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Пари НН
1 : 4
21.04.2024
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
02.11.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1 : 1
15.09.2023
Пари НН
Россия. Кубок, 1 тур
Пари НН
1 : 1
25.07.2023
Динамо
Товарищеские матчи,
Динамо
4 : 3
14.07.2023
Пари НН
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 0
14.07.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Динамо
3 : 1
15.04.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Пари НН
2 : 2
27.08.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Пари НН
0 : 1
09.04.2022
Динамо
Россия. Кубок, 1/8 финала
Динамо
3 : 0
01.03.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
1 : 2
12.09.2021
Пари НН
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды подходят к встрече с разным настроением: у «Динамо» продолжается серия неудач, а «Пари НН» пытается выбраться из зоны вылета. Однако статистика домашних матчей и атакующая мощь хозяев говорят в пользу того, что «Динамо» должно прервать неудачную серию. При этом слабая оборона москвичей позволяет допустить, что и гости найдут шанс отличиться. Вполне вероятен вариант с результативной игрой, но с преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо» – коэффициент 1.70
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.70
Победа «Динамо»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Пари НН Динамо
18+
18+
  • Читайте нас: 