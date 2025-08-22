В 6 туре Российской Премьер-лиги «Динамо» сыграет на домашней ВТБ Арене с «Пари НН». Обе команды в начале сезона не радуют стабильностью и очками, но именно предстоящая встреча может стать переломной как для хозяев, так и для гостей. «Динамо» вновь разочаровало болельщиков результатом против ЦСКА, а «Пари НН», несмотря на недавнюю победу, по-прежнему находится в зоне вылета. На фоне текущей формы и статистики матч обещает быть напряжeнным.

«Динамо»

После пяти туров «Динамо» располагается на 11 строчке, набрав всего 5 очков. Команда явно переживает кризис: в последних трeх матчах Премьер-лиги «бело-голубые» не знают побед и пропускают в каждом из них. Последние два поражения – от ЦСКА (1:3) и «Краснодара» (0:4 в Кубке) – поставили под сомнение оборонительную устойчивость коллектива. В последних пяти матчах команда пропустила 11 голов – более двух в среднем за игру. При этом атакующий потенциал в лице Сергеева (3 гола в 7 матчах) не даeт совсем опустить руки: «Динамо» забивает стабильно, но этого недостаточно на фоне слабой обороны.

«Пари НН»

Гости располагаются на 15 месте в таблице с 3 очками. Несмотря на тяжeлое положение, клуб недавно обыграл «Динамо Махачкала» со счeтом 2:0, продемонстрировав надeжную игру в обороне. «Пари НН» забил 5 мячей и пропустил столько же в последних пяти играх, что говорит о некотором балансе, пусть и на фоне нестабильных результатов. Боселли продолжает быть ключевой фигурой в атаке команды, имея на счету 3 гола. Но выездная форма вызывает тревогу – три поражения подряд на выезде в Премьер-лиге ставят под сомнение их шансы в Москве.

Факты о командах

«Динамо»

Не может победить в 3 последних матчах РПЛ

Пропускает в 5 играх подряд

Забивает в среднем 1.00 гола за матч в последних 5 встречах

Пропускает в среднем 2.20 гола за матч в последних 5 играх

Не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей РПЛ

«Пари НН»

Проигрывает в 3 последних выездных матчах РПЛ

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч в последних 5 играх

Забивает в среднем 1.00 гола за матч за тот же период

Победа в последнем туре над «Динамо Махачкала» (2:0)

Прогноз на матч

Обе команды подходят к встрече с разным настроением: у «Динамо» продолжается серия неудач, а «Пари НН» пытается выбраться из зоны вылета. Однако статистика домашних матчей и атакующая мощь хозяев говорят в пользу того, что «Динамо» должно прервать неудачную серию. При этом слабая оборона москвичей позволяет допустить, что и гости найдут шанс отличиться. Вполне вероятен вариант с результативной игрой, но с преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки