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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Нижний Новгород
Динамо - Нижний Новгород: обзор матча 08 сентября 2024
Динамо
08.09.2024, воскресенье, 12:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
10
Бителло
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
28
Александр Хубулов
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
4-1-1-3-1
31
Лещук
7
Скопинцев
6
Фернандес
5
Майсторович
80
Бессмертный
30
Александров
10
Бителло
11
Гомес
11
Назаренко
77
Макаров
91
Гладышев
4-1-3-1-1
30
Медведев
15
Эктов
2
Александров
24
Гоцук
30
Стаматов
22
Каккоев
18
Глейзер
14
Тичич
78
Калинский
21
Боселли
9
Ожегович
Остались в запасе
Динамо
Нижний Новгород
50
Александр Кутицкий
ОП
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
98
Степан Ласкин
ЛВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
98
Степан Ласкин
ЛВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Динамо - Нижний Новгород
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
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