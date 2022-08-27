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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Динамо
Нижний Новгород - Динамо: обзор матча 27 августа 2022
Нижний Новгород
27.08.2022, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
61'
Н. Калинский (П)
71'
Д. Стоцкий
17'
Д. Фомин (П)
29'
К. Тюкавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Динамо
Желтая карточка
В. Александров
90'
+4
88'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
86'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
Д. Макаров
84'
Желтая карточка
Д. Макаров
Замена
В. Александров
️️️️
Л. Масоэро
80'
Желтая карточка
Л. Масоэро
79'
Желтая карточка
И. Агапов
76'
ГОЛ! 2:2!
Д. Стоцкий
Пас отдал
Милсон
71'
69'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
А. Захарян
67'
Вторая желтая
Р. Фернандес
Замена
Н. Каккоев
️️️️
А. Шарипов
65'
Замена
Милсон
️️️️
В. Кротов
64'
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
63'
62'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
В. Грулев
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Калинский
61'
60'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Желтая карточка
Д. Стоцкий
50'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
И. Юлдошев
46'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Э. Набиуллин
46'
Желтая карточка
А. Шарипов
45'
+3
Желтая карточка
М. Майга
38'
29'
ГОЛ! 0:2!
К. Тюкавин
Пас отдал
В. Грулев
27'
Желтая карточка
В. Грулев
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Фомин
13'
Желтая карточка
Л. Гагнидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
3-3-2-1
50
Гойло
5
Масоэро
14
Агапов
24
Гоцук
6
Юлдошев
8
Майга
89
Стоцкий
73
Шарипов
78
Калинский
57
Кротов
4-1-1-3-1
1
Шунин
18
Паршивлюк
4
Сазонов
6
Фернандес
7
Скопинцев
74
Фомин
23
Гагнидзе
77
Макаров
23
Захарян
27
Грулев
70
Тюкавин
5
Масоэро
2
Александров
2
Александров
5
Масоэро
73
Шарипов
22
Каккоев
22
Каккоев
73
Шарипов
57
Кротов
7
Милсон
7
Милсон
57
Кротов
3
Набиуллин
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
3
Набиуллин
6
Юлдошев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
6
Юлдошев
23
Захарян
50
Кутицкий
50
Кутицкий
23
Захарян
27
Грулев
88
Лесовой
88
Лесовой
27
Грулев
77
Макаров
91
Гладышев
91
Гладышев
77
Макаров
Остались в запасе
Нижний Новгород
Динамо
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Нижний Новгород - Динамо
7
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
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