Матч третьего тура Суперлиги Турции между «Карагюмрюком» и «Гезтепе» состоится 22 августа на Олимпийском стадионе Ататюрка. Хозяева начали сезон неудачно, уступив «Галатасараю» с крупным счeтом, в то время как гости добились уверенного старта, не пропустив в двух турах. На кону – первые домашние очки для «Карагюмрюка» и возможность «Гезтепе» продолжить беспроигрышную серию.

«Карагюмрюк»

Команда подходит к матчу после поражения 0:3 от «Галатасарая», где отставание в классе было заметно. В последних пяти официальных и товарищеских встречах «Карагюмрюк» показывает нестабильные результаты: одна победа, одна ничья и три поражения. Коллектив много пропускает – 8 голов в пяти матчах, при этом забито лишь 6. На фоне этого заметно, что команда испытывает трудности как в обороне, так и в создании моментов в атаке. Однако серия из 7 домашних матчей без поражений может вселять уверенность в преддверии игры с «Гезтепе». Тем более, что и в очных матчах на своeм поле команда регулярно забивает.

«Гезтепе»

Команда начинает сезон уверенно: нулевая ничья с «Фенербахче» и разгром «Ризеспора» со счeтом 3:0 демонстрируют еe готовность конкурировать на высоком уровне. В целом, «Гезтепе» не проигрывает уже 7 матчей подряд. Особенно стоит отметить надeжность обороны: всего 2 пропущенных гола за 5 последних матчей, а в 4 встречах подряд команда сохраняет ворота в неприкосновенности. В атаке также есть прогресс – 12 голов за 5 игр, в среднем 2.4 за матч. «Гезтепе» демонстрирует сбалансированную игру и уверенно справляется с соперниками, включая серьeзных, как «Фенербахче».

Факты о командах

«Карагюмрюк»

Не проигрывает дома в 7 матчах подряд

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Забивает в 6 последних матчах против «Гезтепе»

«Гезтепе»

Не проигрывает в 7 последних матчах

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Забивает в среднем 2.40 гола за игру за последние 5 матчей

Не пропускает в 4 последних матчах

Прогноз на матч

«Гезтепе» демонстрирует серьeзную игру на старте сезона: уверенность в обороне, высокая результативность, стабильность. У «Карагюмрюка» есть фактор домашнего поля и серия без поражений дома, но текущее состояние команды вызывает вопросы. Особенно уязвима оборона, что при активной атаке соперника может стать определяющим фактором. Учитывая динамику формы и статистику, преимущество должно быть на стороне гостей.

