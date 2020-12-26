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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Карагюмрюк
Гезтепе - Карагюмрюк: обзор матча 26 декабря 2020
Гезтепе
26.12.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Карагюмрюк
11'
Ш. Ндиайе
77'
Л. Билья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Карагюмрюк
88'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
A. Chahechouhe
Замена
З. Трипич
️️️️
Я. Каян
87'
87'
Замена
M. Egemen Pehlivan
️️️️
Д. Дурмаз
77'
ГОЛ! 1:1!
Л. Билья
Замена
B. Süleyman
️️️️
S. Napoleoni
63'
53'
Желтая карточка
А. Ндао
Замена
Я. Каян
️️️️
M. MossorÃ³
46'
Желтая карточка
M. MossorÃ³
36'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
М. Палули
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Гезтепе
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Карагюмрюк
22
Aksel Aktas
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
76
Yusuf Erdogan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
75
Furkan Kara
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
4-1-4-1
16
Медьери
3
Михоевич
33
Нукан
41
Эмир
7
Палули
5
Нвободо
8
Айдогду
99
10
7
Акбунар
27
Ндиайе
3-4-2-1
2
Вивиано
60
Алпарслан
29
Балковец
22
Курукук
92
5
Ндиайе
6
Билья
10
Дурмаз
28
Дживелек
18
Ндао
9
99
66
66
99
10
20
Каян
20
Каян
10
Каян
10
Трипич
10
Трипич
Каян
92
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
92
10
Дурмаз
21
21
10
Дурмаз
Остались в запасе
Гезтепе
Карагюмрюк
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
76
Yusuf Erdogan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
75
Furkan Kara
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
Остались в запасе
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
76
Yusuf Erdogan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
75
Furkan Kara
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Гезтепе - Карагюмрюк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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