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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Гезтепе
Карагюмрюк - Гезтепе: обзор матча 20 апреля 2021
Карагюмрюк
20.04.2021, вторник, 16:00
Турция. Суперлига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Гезтепе
32'
M. ErdinÃ§
84'
Б. Эмир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Гезтепе
Желтая карточка
S. Ahmetoglu
90'
+2
86'
Замена
S. Napoleoni
️️️️
Ш. Ндиайе
84'
ГОЛ! 1:1!
Б. Эмир
Замена
Л. Билья
️️️️
M. ErdinÃ§
73'
69'
Пенальти не реализован!
Ш. Ндиайе
65'
Замена
С. Айдогду
️️️️
А. Эсити
64'
Замена
Х. Акбунар
️️️️
Ф. Диабате
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
M. Egemen Pehlivan
61'
57'
Замена
П. Зули
️️️️
Б. Идейе
57'
Замена
А. Яхович
️️️️
З. Трипич
Пенальти не реализован!
А. Ндао
45'
39'
Желтая карточка
О. Нвободо
ГОЛ! 1:0!
M. ErdinÃ§
Пас отдал
А. Ндао
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
27
Jeremain Lens
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Гезтепе
41
Беркан Эмир
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
10
Златко Трипич
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Карагюмрюк
6
Лукас Билья
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
76
Yusuf Erdogan
ЦФ
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
16
Балаж Медьери
ВР
10
Вейкан Шимшек
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
2-3-1-5
22
Курукук
6
Хеденстад
27
10
Дурмаз
22
18
Ндао
70
93
Салибу
9
93
21
4-1-2-4
22
Алиджи
27
7
Палули
41
Эмир
5
Нвободо
10
Трипич
13
Эсити
34
Диабате
12
Идейе
27
Ндиайе
1
21
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
21
9
6
Билья
6
Билья
9
12
Идейе
44
Зули
44
Зули
12
Идейе
13
Эсити
8
Айдогду
8
Айдогду
13
Эсити
27
Ндиайе
99
99
27
Ндиайе
34
Диабате
7
Акбунар
7
Акбунар
34
Диабате
10
Трипич
18
Яхович
18
Яхович
10
Трипич
Остались в запасе
Карагюмрюк
Гезтепе
76
Yusuf Erdogan
ЦФ
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
16
Балаж Медьери
ВР
20
Ялчин Каян
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
76
Yusuf Erdogan
ЦФ
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
16
Балаж Медьери
ВР
20
Ялчин Каян
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Карагюмрюк - Гезтепе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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