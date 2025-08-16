Введите ваш ник на сайте
«Анжер» – «Париж»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.60

16 августа 2025 9:26
Анжер - Париж
17 авг. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Обе команды забьют — нет
Сделать ставку

В стартовом туре французской Лиги 1 сезона 2025/26 «Анжер» на стадионе Раймон Копа примет «Париж». Обе команды подошли к матчу в отличной форме: «Анжер» не пропускает пять матчей подряд, а «Париж» не проигрывает в 11 из 13 последних встреч. Оба клуба провели результативные летние сборы, и предстоящая встреча обещает быть напряжeнной.

«Анжер»

Хозяева подходят к сезону с внушительным багажом уверенности. Летние товарищеские матчи принесли команде пять побед и одну ничью, при этом «Анжер» не пропустил ни одного мяча в пяти последних играх. Команда демонстрирует дисциплинированную оборону и эффективно использует немногочисленные моменты: в среднем 1 гол за матч, но при этом стабильность – главная черта. Победы над «Нантом» (1:0), «Сомюром» (2:0) и «Лорьяном» (1:0) подтверждают, что «Анжер» способен сдерживать даже атакующие команды.

«Париж»

Гости также показали хорошую подготовку. Команда забивает в четырeх последних матчах и в среднем отличалась дважды за игру в пяти предыдущих встречах. «Париж» стабильно атакует и создает моменты, но при этом имеет проблемы в обороне – в трeх последних матчах команда пропускала. В игре с «Нантом» (3:2) «Париж» проявил атакующую мощь, но и позволил сопернику вернуться в игру. Победы над «Сьоном» (3:1) и «Сент-Этьеном» (3:0) подтверждают наличие креативных решений в атаке.

Факты о командах

«Анжер»

  • Не пропускает 5 матчей подряд.
  • Побеждает в 3 последних встречах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола.
  • Уверенно проходит предсезонную подготовку.

«Париж»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей.
  • Забивает в 4 матчах подряд.
  • Пропускает в 3 последних играх.
  • В среднем 2.00 гола за игру в последних пяти матчах.

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
1.5
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Франция. Лига 2, 35 тур
Париж
3 : 1
27.04.2024
Анжер
Франция. Лига 2, 5 тур
Анжер
2 : 0
02.09.2023
Париж

Прогноз на матч

Обе команды находятся в отличной форме. «Анжер» строит игру от обороны и добивается минимальных побед, а «Париж» активно использует атаку, но не всегда справляется с оборонительными задачами. «Анжер» способен сдержать соперника и извлечь результат из контратак, но «Париж» будет контролировать мяч и играть первым номером. Учитывая голевые показатели обеих команд и тенденцию «Парижа» пропускать, ставка на обмен голами кажется логичной. Однако оборонительная строгость хозяев делает исход более закрытым. В матче возможна ничья с минимальным числом голов.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.60
  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.72

1.60
Обе команды забьют — нет
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Париж Анжер
