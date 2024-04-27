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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Анжер
Париж - Анжер: обзор матча 27 апреля 2024
Париж
27.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 35 тур
3 : 1
Завершен
Анжер
18'
A. Jabbari
79'
Я. Валери (АГ)
83'
И. Кеббаль
41'
П. Капелле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Анжер
Замена
П. Ласн
️️️️
К. Ив Дабила
90'
+1
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
И. Кеббаль
90'
+1
Замена
Т. Оллила
️️️️
J. Gaudin
86'
Замена
J. Lopez
️️️️
Н. Дико
86'
ГОЛ! 3:1!
И. Кеббаль
83'
80'
Замена
Я. Белхдим
️️️️
П. Капелле
80'
Замена
А. Эну
️️️️
Ф. Эль-Мелали
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Я. Валери
79'
Желтая карточка
И. Кеббаль
70'
Замена
В. Марчетти
️️️️
Л. Дусе
65'
61'
Замена
Э. Леполь
️️️️
З. Халед
56'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
Д. Калумба
41'
ГОЛ! 1:1!
П. Капелле
Пас отдал
Ф. Эль-Мелали
Желтая карточка
A. Jabbari
19'
ГОЛ! 1:0!
A. Jabbari
Пас отдал
К. Ив Дабила
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Химад Абделли
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Париж
44
Иван Филипович
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Поль Ласн
ОП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
22
Эстебан Леполь
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
3-1-3-1-2
16
13
Дабила
5
Мбоу
31
Шергуи
44
Дусе
22
14
17
Камара
10
Кеббаль
12
Дико
99
4-1-1-2-2
75
Фофана
25
Бамба
7
Валери
29
Анен
21
Лефор
22
Халед
15
Капелле
30
Калумба
8
Абделли
99
Диони
28
Эль-Мелали
22
5
Оллила
5
Оллила
22
44
Дусе
4
Марчетти
4
Марчетти
44
Дусе
13
Дабила
6
Ласн
6
Ласн
13
Дабила
10
Кеббаль
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
10
Кеббаль
12
Дико
20
20
12
Дико
30
Калумба
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
30
Калумба
15
Капелле
14
Белхдим
14
Белхдим
15
Капелле
22
Халед
22
Леполь
22
Леполь
22
Халед
28
Эль-Мелали
23
Эну
23
Эну
28
Эль-Мелали
Остались в запасе
Париж
Анжер
44
Иван Филипович
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Париж - Анжер
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
12
9
Количество передач
466
379
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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