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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Париж
Анжер - Париж: обзор матча 02 сентября 2023
Анжер
02.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 5 тур
2 : 0
Завершен
Париж
33'
Л. Диони
90+4'
Ж. Бахоя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Париж
ГОЛ! 2:0!
Ж. Бахоя
90'
+4
82'
Замена
М. Гуйе
️️️️
К. Ив Дабила
82'
Замена
Й. Демонси
️️️️
C. Mandouki
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
Л. Рао-Лисоа
81'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Л. Диони
72'
66'
Замена
A. Gory
️️️️
J. Gaudin
66'
Замена
J. Lopez
️️️️
А. Камара
Замена
Б. Менди
️️️️
Ж. Лопи
64'
Желтая карточка
Х. Абделли
62'
45'
Желтая карточка
Л. Диаби-Фадига
35'
Желтая карточка
А. Камара
ГОЛ! 1:0!
Л. Диони
Пас отдал
И. Ньян
33'
32'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
П. Амель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Париж
44
Иван Филипович
ВР
31
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
17
Адама Камара
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
23
Жан Бахоя
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
24
Йоан Демонси
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
11
Alimani Gory
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
3-2-2-1-2
75
Фофана
25
Бамба
27
Рао-Лисоа
22
Хунтонджи
21
Лефор
7
Валери
15
Капелле
8
Лопи
8
Абделли
99
Диони
7
Ньян
4-1-3-1-1
44
Филипович
22
Алакуш
5
Мбоу
13
Дабила
31
Шергуи
44
Дусе
17
Камара
22
14
10
Кеббаль
29
Амель
8
Лопи
3
Менди
3
Менди
8
Лопи
99
Диони
23
Бахоя
23
Бахоя
99
Диони
27
Рао-Лисоа
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
27
Рао-Лисоа
14
24
Демонси
24
Демонси
14
13
Дабила
26
Гуйе
26
Гуйе
13
Дабила
22
11
11
22
17
Камара
20
20
17
Камара
29
Амель
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
29
Амель
Остались в запасе
Анжер
Париж
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
16
Obed Nkambadio
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Анжер - Париж
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
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