В рамках 5-го тура Первой лиги на стадионе «Центральный» сойдутся команды с абсолютно разной динамикой на старте сезона. «Черноморец» пока не одержал ни одной победы и находится в нижней части таблицы, тогда как «Факел» демонстрирует уверенное выступление и претендует на лидерство. Вопрос предстоящего матча – продолжит ли «Факел» свою победную серию или хозяева смогут прервать неудачную полосу?

«Черноморец»

Команда из Новороссийска никак не может найти игру в новом сезоне. После четырeх туров у «Черноморца» всего два очка и 13-е место в таблице. Команда показывает слабую оборону, пропуская почти по два мяча за игру, и не выигрывает уже шесть матчей подряд. При этом атакующая линия не безнадeжна: Саид Алиев забил дважды в четырeх матчах, а клуб забивает в четырeх турах подряд. Но этого недостаточно – оборонительные ошибки перечeркивают усилия нападения.

«Факел»

Воронежцы уверенно начали сезон: 12 очков из 12 возможных, вторая позиция и четыре победы подряд. Команда надeжно играет в защите, пропустив всего один мяч в четырeх турах. «Факел» также стабильно реализует моменты – 7 голов за 5 матчей, а Беляйди Пуси забил дважды и выглядит основным наконечником атак. Команда в отличной форме: 7 побед подряд во всех турнирах, уверенность и сыгранность – еe главные козыри.

Факты о командах

«Черноморец»

Не выигрывает 6 матчей подряд

Пропускает в 7 последних играх

Забивает в 4 матчах подряд

В 5 последних играх: 5 забитых и 8 пропущенных

«Факел»

Побеждает в 7 матчах подряд

Пропустил только 1 гол в 5 последних играх

Забивает в 9 последних матчах

В среднем: 1.40 забитого и 0.20 пропущенного за игру

Прогноз на матч

На старте сезона между командами видна огромная разница в качестве игры и результатах. «Факел» в отличной форме: организованная оборона, стабильный голевой график и хорошая статистика против команд из нижней части таблицы. «Черноморец» же пока не может наладить оборону, несмотря на неплохие попытки в атаке. Исходя из текущей формы, мотивации гостей и оборонительных проблем хозяев, логично ожидать очередную победу «Факела». При этом воронежцы могут спокойно контролировать игру и не дать хозяевам много шансов.

Рекомендованные ставки