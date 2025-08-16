Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Черноморец» – «Факел»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.74

16 августа 2025 8:25
Черноморец - Факел
17 авг. 2025, воскресенье 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.74
Победа «Факела»
Сделать ставку

В рамках 5-го тура Первой лиги на стадионе «Центральный» сойдутся команды с абсолютно разной динамикой на старте сезона. «Черноморец» пока не одержал ни одной победы и находится в нижней части таблицы, тогда как «Факел» демонстрирует уверенное выступление и претендует на лидерство. Вопрос предстоящего матча – продолжит ли «Факел» свою победную серию или хозяева смогут прервать неудачную полосу?

«Черноморец»

Команда из Новороссийска никак не может найти игру в новом сезоне. После четырeх туров у «Черноморца» всего два очка и 13-е место в таблице. Команда показывает слабую оборону, пропуская почти по два мяча за игру, и не выигрывает уже шесть матчей подряд. При этом атакующая линия не безнадeжна: Саид Алиев забил дважды в четырeх матчах, а клуб забивает в четырeх турах подряд. Но этого недостаточно – оборонительные ошибки перечeркивают усилия нападения.

«Факел»

Воронежцы уверенно начали сезон: 12 очков из 12 возможных, вторая позиция и четыре победы подряд. Команда надeжно играет в защите, пропустив всего один мяч в четырeх турах. «Факел» также стабильно реализует моменты – 7 голов за 5 матчей, а Беляйди Пуси забил дважды и выглядит основным наконечником атак. Команда в отличной форме: 7 побед подряд во всех турнирах, уверенность и сыгранность – еe главные козыри.

Факты о командах

«Черноморец»

  • Не выигрывает 6 матчей подряд
  • Пропускает в 7 последних играх
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В 5 последних играх: 5 забитых и 8 пропущенных

«Факел»

  • Побеждает в 7 матчах подряд
  • Пропустил только 1 гол в 5 последних играх
  • Забивает в 9 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забитого и 0.20 пропущенного за игру

Личные встречи
50% (5)
30% (3)
20% (2)
11
Забитых мячей
5
1.1
В среднем за матч
0.5
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Кубок, 1/32 финала
Черноморец
0 : 1
24.08.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 45 тур
Факел
0 : 0
02.05.2012
Черноморец
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
1 : 0
29.08.2011
Черноморец
Россия. ФНЛ, 5 тур
Черноморец
1 : 0
25.04.2011
Факел
Чемпионат России, 21 тур
Черноморец
1 : 0
11.08.2001
Факел
Чемпионат России, 7 тур
Факел
0 : 1
28.04.2001
Черноморец
Чемпионат России, 27 тур
Факел
2 : 2
14.10.2000
Черноморец
Чемпионат России, 13 тур
Черноморец
3 : 1
18.06.2000
Факел
Чемпионат России, 32 тур
Факел
0 : 0
18.10.1997
Черноморец
Чемпионат России, 15 тур
Черноморец
3 : 0
25.06.1997
Факел
Показать все

Прогноз на матч

На старте сезона между командами видна огромная разница в качестве игры и результатах. «Факел» в отличной форме: организованная оборона, стабильный голевой график и хорошая статистика против команд из нижней части таблицы. «Черноморец» же пока не может наладить оборону, несмотря на неплохие попытки в атаке. Исходя из текущей формы, мотивации гостей и оборонительных проблем хозяев, логично ожидать очередную победу «Факела». При этом воронежцы могут спокойно контролировать игру и не дать хозяевам много шансов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Факела» – коэффициент 1.74
  • «Факел» забьeт больше 1.5 голов – коэффициент 2.25
  • Индивидуальный тотал «Черноморца» меньше 1 – коэффициент 1.65

1.74
Победа «Факела»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Факел Черноморец
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 