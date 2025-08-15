Введите ваш ник на сайте
«Александрия» – «Металлист 1925»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.85

15 августа 2025 19:50
Александрия - Металлист 1925
16 авг. 2025, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Александрии»
Сделать ставку

Матч третьего тура Премьер-лиги Украины между «Александрией» и «Металлистом 1925» обещает стать борьбой за выход из кризиса. Обе команды не побеждали в текущем сезоне, обладают схожими проблемами в атаке и нестабильностью в обороне, но при этом имеют разный контекст последних выступлений.

«Александрия»

Клуб из Кировоградской области переживает сложный отрезок: шесть поражений подряд, включая два неудачных тура в УПЛ и вылет из квалификации Лиги конференций после двух поражений от «Партизана». Команда не выигрывает с июля, а в пяти последних матчах пропустила 12 мячей (в среднем 2.40 за игру), забив всего дважды.

«Александрия» страдает от потери структуры в центре поля, плохо взаимодействует в прессинге и допускает слишком много ошибок при выходе из обороны. Однако на своeм поле команда исторически играет более собранно, и текущий соперник может дать шанс наконец-то прервать неудачную серию.

«Металлист 1925»

Харьковский коллектив не выигрывает в официальных матчах с весны, и старт текущего сезона не принeс облегчения. Команда сыграла вничью с «Оболонью» (0:0) и проиграла «Кривбассу» (0:2). В последних пяти играх – 9 пропущенных мячей и лишь 3 забитых. В среднем «Металлист 1925» забивает 0.60 гола за игру, пропуская в 4 из 5 встреч.

Несмотря на победу над менхенгладбахской «Боруссией» в товарищеском матче, это скорее исключение: в остальном команда показывает уязвимую оборону и бедную атакующую реализацию. Проблема – медленные крайние защитники и отсутствие лидера в центре поля.

Факты о командах

«Александрия»

  • 6 поражений подряд во всех турнирах
  • В среднем: 0.40 забито, 2.40 пропущено за 5 последних матчей
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • Не может выиграть в УПЛ с прошлого сезона

«Металлист 1925»

  • Не выигрывает в 5 матчах из 6 последних
  • В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено за 5 последних игр
  • Не забивает в 3 из 5 последних матчей
  • Уязвим в обороне на выезде

Личные встречи
60% (3)
40% (2)
0% (0)
9
Забитых мячей
3
1.8
В среднем за матч
0.6
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  3:3
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Металлист 1925
0 : 3
11.12.2023
Александрия
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Александрия
1 : 0
05.08.2023
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Металлист 1925
0 : 0
15.04.2023
Александрия
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Александрия
3 : 3
27.02.2023
Металлист 1925
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Александрия
2 : 0
05.11.2021
Металлист 1925

Прогноз на матч

Обе команды находятся в кризисе, но у «Александрии» есть фактор домашнего поля и немного больше баланса между линиями. Команда играет плохо, но старается удерживать компактность и меньше терять мяч в центре. «Металлист 1925» же действует слишком разрозненно – оборона часто проваливается при фланговых атаках соперника, а в атаке не хватает завершения.

Скорее всего, встреча получится сдержанной, с небольшим количеством опасных моментов. На фоне проблем обеих команд ставка на низкую результативность выглядит обоснованно. При этом у «Александрии» выше мотивация и чуть больше шансов на победу, пусть и минимальную.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Александрии» – коэффициент 2.35
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85

1.85
Победа «Александрии»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Металлист 1925 Александрия
Рекомендуем
