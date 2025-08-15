Матч третьего тура Премьер-лиги Украины между «Александрией» и «Металлистом 1925» обещает стать борьбой за выход из кризиса. Обе команды не побеждали в текущем сезоне, обладают схожими проблемами в атаке и нестабильностью в обороне, но при этом имеют разный контекст последних выступлений.

«Александрия»

Клуб из Кировоградской области переживает сложный отрезок: шесть поражений подряд, включая два неудачных тура в УПЛ и вылет из квалификации Лиги конференций после двух поражений от «Партизана». Команда не выигрывает с июля, а в пяти последних матчах пропустила 12 мячей (в среднем 2.40 за игру), забив всего дважды.

«Александрия» страдает от потери структуры в центре поля, плохо взаимодействует в прессинге и допускает слишком много ошибок при выходе из обороны. Однако на своeм поле команда исторически играет более собранно, и текущий соперник может дать шанс наконец-то прервать неудачную серию.

«Металлист 1925»

Харьковский коллектив не выигрывает в официальных матчах с весны, и старт текущего сезона не принeс облегчения. Команда сыграла вничью с «Оболонью» (0:0) и проиграла «Кривбассу» (0:2). В последних пяти играх – 9 пропущенных мячей и лишь 3 забитых. В среднем «Металлист 1925» забивает 0.60 гола за игру, пропуская в 4 из 5 встреч.

Несмотря на победу над менхенгладбахской «Боруссией» в товарищеском матче, это скорее исключение: в остальном команда показывает уязвимую оборону и бедную атакующую реализацию. Проблема – медленные крайние защитники и отсутствие лидера в центре поля.

Факты о командах

«Александрия»

6 поражений подряд во всех турнирах

В среднем: 0.40 забито, 2.40 пропущено за 5 последних матчей

Пропускает в 6 матчах подряд

Не может выиграть в УПЛ с прошлого сезона

«Металлист 1925»

Не выигрывает в 5 матчах из 6 последних

В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено за 5 последних игр

Не забивает в 3 из 5 последних матчей

Уязвим в обороне на выезде

Прогноз на матч

Обе команды находятся в кризисе, но у «Александрии» есть фактор домашнего поля и немного больше баланса между линиями. Команда играет плохо, но старается удерживать компактность и меньше терять мяч в центре. «Металлист 1925» же действует слишком разрозненно – оборона часто проваливается при фланговых атаках соперника, а в атаке не хватает завершения.

Скорее всего, встреча получится сдержанной, с небольшим количеством опасных моментов. На фоне проблем обеих команд ставка на низкую результативность выглядит обоснованно. При этом у «Александрии» выше мотивация и чуть больше шансов на победу, пусть и минимальную.

Рекомендованные ставки