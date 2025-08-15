Введите ваш ник на сайте
«Текстильщик» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.00

15 августа 2025 19:21
Текстильщик - Динамо-2
16 авг. 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
В Иваново на стадионе «Труд» состоится один из центральных матчей пятого тура Второй лиги А. «Текстильщик», идущий на втором месте с 7 очками, принимает «Динамо-2», которое пока не одержало ни одной победы, но всe ещe сохраняет статус команды, которую сложно обыграть.

Встреча ожидается упорной, особенно с учeтом контрастных подходов команд: «Текстильщик» делает ставку на домашнее преимущество, а «Динамо-2» играет прагматично, предпочитая контролировать темп и сводить матчи к ничейному результату.

«Текстильщик»

Хозяева набрали форму после стартового поражения от «Велеса» (0:1) и идут без поражений в трeх турах подряд. Победа над «Сибирью» (1:0) и ничья на выезде с «Машуком» (2:2) позволили укрепиться в верхней части таблицы. Команда отличается хорошей игрой в атаке на домашнем стадионе – 2 победы в двух домашних турах и 3 забитых мяча.

Однако оборона остаeтся уязвимой: 7 пропущенных голов за 5 матчей, в среднем 1.40 за игру. Команда регулярно даeт соперникам создавать моменты, что может быть критично в игре против хорошо организованного соперника вроде «Динамо-2».

«Динамо-2»

Молодeжный состав «Динамо» проводит нестандартную серию – 5 ничьих подряд, из которых 4 пришлись на стартовые туры сезона. Команда выглядит дисциплинированно, надeжно действует в обороне и редко рискует. При этом в атаке «Динамо-2» ограничивается минимумом – 4 забитых мяча за 5 матчей, в среднем по 0.80 за игру.

На выезде динамовцы дважды сыграли вничью с одинаковым счeтом 0:0 («Машук», «Сибирь»), что подтверждает ориентацию на осторожную модель. Это осложнит задачу «Текстильщику», особенно если хозяева не смогут забить в первом тайме.

Факты о командах

«Текстильщик»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено за 5 последних игр
  • Победа в 2 из 4 туров текущего сезона
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Динамо-2»

  • 6 ничьих подряд во Второй лиге А
  • В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено за 5 последних игр
  • 2 выездных матча завершены с нулями на табло
  • Всего 4 пропущенных гола в сезоне

Личные встречи
83% (5)
0% (0)
17% (1)
14
Забитых мячей
7
2.33
В среднем за матч
1.17
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Динамо-2
1 : 2
26.04.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Текстильщик
3 : 0
08.03.2025
Динамо-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 20 тур
Текстильщик
3 : 1
05.11.2022
Динамо-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 10 тур
Динамо-2
4 : 1
10.09.2022
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Динамо-2
1 : 4
04.06.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур
Текстильщик
1 : 0
20.07.2016
Динамо-2
Показать все

Прогноз на матч

«Текстильщик» имеет все шансы одержать победу, но игра будет непростой. «Динамо-2» не просто так сводит матчи к ничейному исходу – команда умеет гасить темп соперника и действует с хорошей организацией. Однако фактор домашнего поля и чуть более агрессивная модель «Текстильщика» должны сыграть свою роль.

С высокой долей вероятности матч пройдeт в сдержанном ключе и не порадует обилием голов. «Текстильщик» способен дожать соперника, особенно во втором тайме.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Текстильщика» – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.70

Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо-2 Текстильщик
